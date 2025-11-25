Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 25 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (07:03 IST)

मेष राशि (Aries) Today Horoscope I करियर: आज का दिन कारोबार तथा नौकरी वालों के लिए लाभकारी रहेगा।

लव: रिश्तों में सामंजस्य और रोमांस रहेगा। अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएं। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पर ध्यान दें।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उलझन में हैं, तो आज उसे सुलझाने का सही समय है।

लव: आज अपने पार्टनर के साथ प्यार और समझ बढ़ाने का दिन है। धन: आज के दिन थोड़े-बहुत खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन फालतू खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन हल्के तनाव से बचें। उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें, धन में वृद्धि होगी।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: आज काम के साथ-साथ हेल्थ में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें सुलझाने में सफल रहेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में हल्का-सा तनाव हो सकता है। धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन किसी पुराने कर्ज को चुकता करने का समय है।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, हल्का भोजन करें। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer) करियर: नौकरीपेशा जातकों को नये अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं।

लव: अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ रिश्ते में समझ और विश्वास बढ़ेगा। धन: धन के मामले में आज सावधानी बरतें, अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक कष्टों से दूरी बनाए रखें। उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें, शुभ रहेगा।

सिंह राशि (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रमोशन के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में समझ और सामंजस्य रहेगा। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश से भी लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन टेंशन से बचें। उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo) करियर: नई नौकरी में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आज आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ दूरियां आ सकती हैं, लेकिन उनसे बचकर न भागें। धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। आज बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पाचन पर ध्यान दें। उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें,।

तुला राशि (Libra) करियर: कार्य में नए अवसर आएंगे, साथ ही आपकी कड़ी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।

लव: अविवाहितों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं। धन: आज उधारी से बचें, और बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: जीवन चुनौतीभरा होगा, लेकिन आप इन्हें आसानी से पार कर पाएंगे।

लव: प्रेम संबंधों में छोटे-छोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इनका समाधान आपसी बातचीत से होगा। धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अतिरिक्त खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, आलस्य से बचें। उपाय: लाल वस्त्र पहनें, यह शुभ रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius) करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। जिसका लाभ भविष्‍य में मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में आज रोमांस और समझ बढ़ेगी। धन: किसी पुराने धन निवेश से अब बड़ा फायदा हो सकता है।

मकर राशि (Capricorn) करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। बॉस प्रसन्न रहेंगे।

लव: आज रिश्ते में खुशियां आएंगी। बात आगे बढ़ेगी। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, फिर भी अत्यधिक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, आराम करें। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आप करियर में सफलता के रास्ते पर हैं।कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना होगी।

लव: प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति प्रेम और समझ बढ़ेगी। धन: आज धन की स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश में लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मीन राशि (Pisces) करियर: नौकरीपेशा जातक के धनलाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे।

लव: आज का दिन रोमांटिक रहेगा। मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। धन: धन संबंधी नए निवेश के अवसर आज मिलेंगे।