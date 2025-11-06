Festival Posters

क्या धीमी गति से चल रहा है मतदान, राजद के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया यह जवाब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (11:49 IST)
Bihar Elections Voting : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह 11 बजे में 26.62 फीसदी मतदान हुआ। बेगुसराय में सबसे ज्यादा 30 फीसदी वोट डाले गए, पटना में सबसे कम 23 फीसदी वोटिंग हुई। इस बीच राजद ने राज्य में धीमे मतदान पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की। ALSO READ: Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव के साथ वोट डालने पहुंचा लालू परिवार, राबड़ी ने तेज प्रताप को भी दिया आशीर्वाद
 
राजद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझ कर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कारवाई करें।
 
चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोपों को भ्रामक बताया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने एक्स से अपनी पोस्ट में कहा, यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केन्द्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है।
 
पोस्ट में कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है।
गौरतलब है कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव परिवार, कई केंद्रीय मंत्री, भोजपुरी स्टार्स और विभिन्न दलों से चुनाव लड़ रहे अधिकांश प्रत्याशी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
photo : CEO Bihar 

