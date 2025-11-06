पीएम मोदी ने किसे बताया अपना रिमोट कंट्रोल, जंगलराज में बिहार को क्या मिला?

PM Modi Bihar Rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच अररिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जंगलराज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड जीरो है। 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल, इस जंगलराज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लुटा गया। जंगलराज वाले खुद को आपका माई-बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। लेकिन, ये तो मोदी है- मेरे माई-बाप तो आप जनता-जनार्दन हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल हैं।

जंगलराज का जीरो कनेक्शन : उन्होंने कहा कि 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने एक्सप्रेस वे बने - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में मेरे नौजवानों और बेटियों के खेल-कूद के लिए कितने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बने - जीरो, 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज बने - जीरो। जंगलराज के उन 15 साल में न बिहार में एक भी IIT आई, न एक भी IIM आया। पूरी एक पीढ़ी का भविष्य RJD के नेता खा गए।

पीएम मोदी ने कहा कि NDA की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में AIIMS खुला है, दरभंगा AIIMS का काम तेजी से चल रहा है, अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में IIIT भी है, बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई हैं।

कांग्रेस राजद पर बड़ा हमला : उन्होंने कहा कि हमारे इन प्रयासों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। वो चुनौती है घुसपैठियों की। NDA सरकार पूरी ईमानदारी से एक-एक घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन, ये RJD और कांग्रेस वाले घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति-भांति के झूठ फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं।

एक दूसरे के बाल नोचेंगे कांग्रेस राजद : प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और राजद के बीच चल रहे झगड़े की पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद इनके बीच झगड़ा और बढ़ गया है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही राजद के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो इसमें राजद के जंगलराज की ही पोल खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगलराज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव परिणाम आने दीजिए, ये कांग्रेस और राजद के लोग एक-दूसरे के बाल नोंचने वाले हैं।

पहले चरण के मतदान पर क्या कहा : उन्होंने कहा कि आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग-अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। माताएं-बहनें-बेटियां वोट के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं।

