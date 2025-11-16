Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप- सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगा

बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब लालू परिवार में कलह स्पष्ट दिख रही है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर लिया है। इतना ही नहीं रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। शनिवार को तेजस्वी और रोहिणी के बीच पार्टी की हार को लेकर तीखी बहस भी हुई थी। इसके बाद रोहिणी ने पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया।

एयरपोर्ट पर जब रोहिणी से पत्रकारों ने जब परिवार छोड़ने का सवाल पूछा गया तो रोहिणी ने कहा कि ये सवाल संजय, रमीज और तेजस्वी से जाकर पूछिए। उन्होंने कहा कि जब संजय और रमीज का नाम लिया जाएगा, तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आपको बदनाम किया जाएगा। आपको गाली दिलवाया जाएगा। आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।

यह परिवार के दूसरे सदस्य के अलगाव की खबर है। इससे पहले मई माह में लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को छह वर्ष के लिए परिवार और दल से बेदखल कर दिया था। कहा था कि तेज प्रताप की हरकतें पार्टी की मर्यादा के खिलाफ हैं।

रोहिणी के अलगाव को भी तेज प्रताप से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव परिणाम से रोहिणी बेहद दुखी हैं। तेज प्रताप की तरह रोहिणी ने भी राजद की बुरी गति के लिए राज्यसभा सदस्य और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जिम्मेवार ठहराया है। Edited by : Sudhir Sharma