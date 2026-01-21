Dharma Sangrah

22 January Birthday: आपको 22 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

हमें फॉलो करें जन्मदिन पर गुब्बारे और केक का चित्र

WD Feature Desk

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (18:13 IST)
22 January Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 22 जनवरी

 
दिनांक 22 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता के लोग कायल होते हैं।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 1
 
शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57
 
शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060
 
ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान,
 
शुभ रंग : नीला, काला, भूरा
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है।
 
परिवार: पारिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं।
 
बिजनेस: नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
जयंत यादव (Jayant Yadav): दिल्ली के एक भारतीय क्रिकेटर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में हरियाणा और मिडिलसेक्स के लिए खेलते हैं।
 
नम्रता शिरोडकर (Namrata Shirodkar): भारतीय अभिनेत्री।
 
नीरज वोरा (Neeraj Vora): गुजरात के फिल्म निर्देशक, लेखक, अभिनेता और संगीतकार थे।
 
विजय आनन्द (Vijay Anand): हिन्दी फ़िल्मों के अभिनेता, निर्माता, पटकथा-लेखक, निर्देशक और संपादक थे।
 
ठाकुर रोशन सिंह (Thakur Roshan Singh): भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

