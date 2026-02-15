16 February Birthday: आपको 16 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (18:25 IST)

आपका जन्मदिन: 16 फरवरी दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 7, 16, 25 शुभ अंक : 7, 16, 25, 34 शुभ वर्ष : 2029

ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। उपाय: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति मयंक अनुराग अग्रवाल (Mayank Anurag Agarwal): एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो दाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं।

वसीम जाफ़र (Wasim Jaffer): भारतीय क्रिकेटर। शोमा आनंद (Shoma Anand): भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं।

गुलाम मोहम्मद शेख़ (Ghulam Mohammad Sheikh): अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक एवं कला समालोचक।