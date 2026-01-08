rashifal-2026

Fantasy फिल्म ‘राहु केतु’ पर Pulkit–Varun की खुली बातचीत, ट्रेलर को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

Fantasy फिल्म 'राहु केतु' पर Pulkit–Varun की खुली बातचीत, ट्रेलर को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (17:20 IST)
पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की आने वाली फिल्म ‘राहु केतु’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। 16 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फैंटेसी फिल्म को लेकर स्टार कास्ट ने मीडिया से खुलकर बातचीत की।
 
मीडिया से बात करते हुए पुलकित सम्राट ने बताया कि उन्हें बचपन से ही फैंटेसी फिल्में पसंद रही हैं, जैसे अजूबा और छोटा चेतन। पुलकित ने कहा कि जब उनके पास ‘राहु केतु’ जैसी फैंटेसी फिल्म का ऑफर आया, तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे इसे स्वीकार कर लिया।
 
वहीं वेबदुनिया के सवाल पर कि क्या वह कभी गंभीर भी होते हैं, इस पर माहौल हल्का हो गया। वरुण शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह असल जिंदगी में अपनी स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हॉबी “सोचना” है और लोग उन्हें जितना मस्तीखोर समझते हैं, वह उससे कहीं ज्यादा अलग इंसान हैं।
 
इस वीडियो में देखिए ‘राहु केतु’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट की पूरी बातचीत, मज़ेदार जवाब और फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से।

