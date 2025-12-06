Festival Posters

पुलकित सम्राट ने की अनन्या पांडे के सबसे बड़े मेंटर और अपने को-स्टार चंकी पांडे की जमकर तारीफ

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (17:14 IST)
बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी अपकमिंग कॉमडी-ड्रामा फिल्म 'राहु केतु' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में वह एक बार फिर 'फुकरे' के अपने को-स्टार वरुण शर्मा संग नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में चंकी पांडे भी अहम किरदार में हैं। 
 
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पुलकित सम्राट ने 'राहु केतु' के को-स्टार और अनुभवी अभिनेता चंकी पांडे के प्रति जिस तरह सम्मान जताते हुए सराहना के शब्द कहे, उससे पूरा माहौल भावनात्मक हो गया। 
 
अपने काम के प्रति चंकी पांडे के समर्पण और जुनून की बातें साझा करते हुए पुलकित ने कहा, पहली नज़र में चंकी सर को सेट पर आकर सीन करते देखना केकवॉक जैसा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि वो उस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हमें सामने खड़े होने में शर्म आने लगती है। यकीन मानिए उनकी मेहनत देखकर हम खुद पेन-पेपर लेकर बैठ जाते हैं कि और क्या किया जा सकता है।
 
सीनियर एक्टर चंकी पांडे के साथ अपनी पहली फिल्म का अनुभव साझा करते हुए पुलकित ने यह भी कहा कि उनके साथ हर दिन ऐसा लगता था जैसे वे किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी में आ गए हों और बस सीखते ही जा रहे हैं। 
 
हालांकि पुलकित यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी बताया कि चंकी पांडे ने अपनी बेटी, अभिनेत्री अनन्या पांडे के करियर और परफॉर्मेंस को संवारने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, अनन्या आज जो भी हैं, जिस तरह परफॉर्म करती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके घर में ही पिता के रूप में एक मेंटर है, एक पूरी यूनिवर्सिटी मौजूद है।
 

