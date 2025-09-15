Dharma Sangrah

ऐश्वर्या-अभिषेक के बाद करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर की याचिका

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (12:59 IST)
कई सेलेब्स अपने नाम और तस्वीरों के गलत और बिना अनुमति इस्तेमाल होने पर कानून का सहारा ले चुके हैं। वहीं कई सेलेब्स की एआई जनरेटेड तस्वीरों का भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 
 
अब फिल्ममेकर करण जौहर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। करण जौहर चाहते हैं कि उनकी तस्वीरों, नाम, आवाज और इमेज का कोई भी शख्स बिना अनुमति इस्तेमाल न करें।
 
करण जौहर ने याचिका में एआई जनरेटेड फेक वीडियो, डीपफेम और मर्फ्ड क्लिप्स पर रोक लगाने की मांग की है। फिल्ममेकर का कहना है कि कई लोग उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल कर अवैध रूप से सामान बेच रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है।
 
करण जौहर ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों को रोका जाए, ताकि उनके नाम और व्यक्तित्व का दुरुपयोग न हो सके। करण जौहर की यह याचिका न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिन्होंने उनके वकील से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए शाम 4 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

