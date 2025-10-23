dipawali

आलिया भट्ट से माधुरी दीक्षित तक, पिंक साड़ियों में इन एक्ट्रेस का दिखा सदाबहार स्टाइल, देखिए तस्वीरें

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (15:26 IST)
साड़ी भारत की सबसे आकर्षक और बहुमुखी पोशाक मानी जाती है, और जब इसे गुलाबी रंग के विभिन्न शेड्स में ओढ़ा जाता है, तो यह स्त्रीत्व और शालीनता का उत्सव बन जाती है। हल्के पेस्टल से लेकर चमकदार फ्यूशिया तक, पिंक साड़ी हमेशा से बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों की पसंदीदा रही हैं। 
 
इन एक्ट्रेसेस ने बार-बार दिखाया है कि इस क्लासिक रंग को हर मौके पर कैसे खूबसूरती से स्टाइल किया जा सकता है। चाहे पारंपरिक पारिवारिक समारोह हो या कोई आधुनिक उत्सव, ये अभिनेत्रियाँ साबित करती हैं कि गुलाबी रंग हमेशा एक बेहतरीन विकल्प होता है।
 
कंगना रनौत: विंटेज एलिगेंस की मिसाल
कंगना ने पुराने ज़माने के आकर्षण को पुनर्जीवित किया है — नाज़ुक हल्की गुलाबी ऑर्गेंज़ा साड़ी में, जिस पर बारीक फूलों की कढ़ाई की गई है। उनका विंटेज-प्रेरित हेयरबन, पर्ल चोकर नेकलेस उनके रोमांटिक अंदाज़ को बखूबी निखार रहा है, जबकि पफ्ड-स्लीव गुलाबी ब्लाउज़ एक शाही स्पर्श जोड़ता है। 
 
स्टेटमेंट इयररिंग्स और हल्के मेकअप ने साड़ी की बारीकी कारीगरी को निखारते हैं। कंगना का लुक यह संदेश देता है कि सॉफ्ट पिंक साड़ियों को विंटेज ज्वेलरी और क्लासिक हेयरस्टाइल के साथ पेयर करके एक टाइमलेस और सॉफिस्टिकेटेड लुक दिया जा सकता है, जो दिन के उत्सवों के लिए बेहद खूबसूरत है।
 
ईशा कोप्पिकर: गार्डन पार्टी परफेक्शन
ईशा ने ट्रांसलूसेंट गुलाबी ऑर्गेंज़ा साड़ी में बेहद ताज़गी भरा लुक अपनाया है, जिस पर हाथ से बने गुलाब के मोटिफ़ उसे एक स्वप्निल, हल्का-सा जादुई एहसास देते हैं। उनकी साइड-स्वेप्ट चोटी, मिनिमल गोल्ड ज्वेलरी, साड़ी की कलात्मक फूलों की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि मैचिंग गुलाबी ब्लाउज़ ने पूरे लुक को बैलेंस किया है। उनका यह गार्डन-फ्रेश लुक बताता है कि दिन के आयोजनों के लिए हल्की ऑर्गेंज़ा साड़ियाँ और फ्लोरल प्रिंट्स हमेशा बेहतरीन रहते हैं — बस ऐक्सेसरीज़ को हल्का रखें ताकि प्रिंट केंद्र में रहे।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt (@aliaabhatt)

आलिया भट्ट: मैजेंटा रंग में ब्राइडल ओपुलेंस
आलिया ने गहरे मैजेंटा रंग की बनारसी साड़ी में शानदार बयान दिया है, जिसकी बॉर्डर और पल्लू पर भारी सुनहरी ज़री का काम किया गया है। पारंपरिक झुमके, मांग टीका और चोकर उनके लुक को दुल्हन-योग्य भव्यता देते हैं, जबकि सेंटर-पार्टेड बन आधुनिकता का स्पर्श जोड़ता है। 
 
क्लासिक स्टाइल में पहनी गई यह भारी रेशमी साड़ी भव्यता और पारंपरिक समृद्धि का एहसास कराती है। आलिया के इस लुक की सबसे खास बात यह है कि भले ही गुलाबी और सुनहरे रंग के बनारसी रेशम शादियों और बड़े समारोहों के लिए एकदम सही हैं और कई महिलाओं की पसंदीदा रंग भी हैं, लेकिन पारंपरिक आभूषणों की परतें इस पहनावे में एक अलग ही आकर्षण जोड़ती हैं और इसे और भी प्रभावशाली बनाती हैं।
 
माधुरी दीक्षित: ग्लैमरस सीक्विन सेंसेशन
माधुरी ने हॉट पिंक सीक्विन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जो पूरी तरह से सीक्विन और मिरर वर्क से सजी है जो हर तरह की रोशनी को अपनी ओर खींचती है। उनकी डायमंड ज्वेलरी और सॉफ्ट वेवी हेयर उन्हें एक परफेक्ट रेड-कार्पेट ग्लैम देती है, जबकि साड़ी की हेवी बॉर्डर उसमें फेस्टिव चमक जोड़ती है। उनकी दमकती मुस्कान और खूबसूरत ड्रेपिंग दर्शाती है कि वह बॉलीवुड की सदाबहार स्टाइल आइकॉन क्यों हैं। 
 
माधुरी के लुक से प्रेरणा लेने वाली बात यह हो सकती है कि जहाँ सीक्विन वाली गुलाबी साड़ियाँ शाम के उत्सवों और पार्टियों के लिए आपकी पसंदीदा विकल्प हो सकती हैं, वहीं हीरे के गहनों और ग्लॉसी मेकअप के साथ उन्हें पहनना ही आपको एक शानदार ग्लैमर प्रदान करेगा।
 
शिल्पा शेट्टी: प्रिंटेड सिल्क में मॉडर्न चिक
शिल्पा ने चटक गुलाबी सिल्क और बोल्ड फ़िरोज़ा एब्सट्रैक्ट प्रिंट्स वाली पारंपरिक साड़ी में मॉडर्न तड़का लगाती हैं। उनका स्लीवलेस हॉल्टर-स्टाइल ब्लाउज़ एक आधुनिक ट्विस्ट देता है, जबकि मिनिमल ज्वेलरी और ढीले बीच वेव्स लुक को जवां और ताज़ा बनाए रखते हैं। यह लुक बताता है कि साहसिक प्रिंट्स और अनोखे ब्लाउज़ डिज़ाइनों से प्रयोग करने से न डरें — मॉडर्न साड़ी स्टाइलिंग परंपरा तो निभाती है, पर सीमाओं को तोड़ने से भी नहीं हिचकती।
 
इन पांच शानदार लुक्स ने यह साबित किया है कि पिंक साड़ियां बेहद बहुमुखी हैं — वे पारंपरिक समारोहों से लेकर आधुनिक उत्सवों तक सहजता से फिट बैठती हैं। चाहे आपको पाउडर पिंक की कोमलता पसंद हो, मैजेंटा की गहराई या हॉट पिंक की बोल्ड चमक — हर शेड और हर स्टाइल हर व्यक्तित्व और मौके के लिए उपयुक्त है।
 

