राम चरण दूसरी बार बनेंगे पिता, पत्नी उपासना कामिनेनी ने गोदभराई की वीडियो शेयर कर अनाउंस की प्रेग्नेंसी

साउथ स्टार राम चरण के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजने वाली हैं। राम चरण की पत्नी उपासना कोनिडेला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है। बता दें कि राम चरण और उपासना एक बेटी क्लिन कारा के पेरेंट्स हैं।

उपासना ने अपनी गोदभराई का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में राम चरण की पूरी फैमिली उपासना की गोदभराई के जश्न में शामिल दिख रही है। सभी उपासना की गोद भरते और उन्हें आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। वहीं राम चरण के चेहरे पर भी दूसरी बार पिता बनने की खुशी दिख रही हैं।

वीडियो शेयर करते हुए उपासना कामिनेनी ने लिखा, 'यह दिवाली दोगुना फेस्टिव, दोगुना प्यार और दोगुने आशीर्वाद की थी।' फैंस और सेलेब्स कमेंट करके कपल को बधाई दे रहे हैं।

बता दें कि राम चरण और उपासना कामिनेनी ने साल 2012 में शादी की थी। शादी के 11 साल बाद कपल ने जून 2023 मं अपनी बेटी क्लिन कारा का स्वागत किया था।