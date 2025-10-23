Biodata Maker

मुझे शब्द नहीं मिल रहे..., ऋषभ टंडन की मौत के बाद पत्नी ओलेस्या का भावुक पोस्ट

गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
फेमस एक्टर-सिंगर ऋषभ टंडन के अचानक निधन से हर कोई हैरान है। ऋषभ अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने ‍दिल्ली गए थे, जहां उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वह अपनी पत्नी ओलेस्या के साथ मुंबई में रहते थे। 
 
फैंस ऋषभ टंडन के निधन से काफी दुखी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द में उनकी पत्नी ओलेस्या नेडोबेगोवा हैं। पति की मौत से ओलेस्या पूरी तरह टूट गई हैं। ओलेस्या ने अपने पति ऋषभ के अंतिम संस्कार की जानकारी साझा करने के साथ-साथ अपने दिल की बात सोशल मीडिया पोस्ट में शेयर की है। 
 
ओलेस्या ने अपने दिवंगत पति के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपने मुझे छोड़ दिया। मेरे प्यारे पति, दोस्त, पार्टनर, मैं कसम खाती हूं कि मैं आपके सभी सपने पूरे करूंगी। आप मरे नहीं हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे राजा।
 
 
एक अन्य पोस्ट में ओलेस्या ने लिखा, पूरी जिंदादिली के साथ जिया गया जीवन- हंसी, प्यार और एक ऐसे दिल से भरा हुआ इंसान जो जिससे भी मिला उसके दिल को छू गया। हमारे प्यारे ऋषभ के अतुल्य जीवन और यादों का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों, जिनकी मुस्का और उत्साह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।' 
 
बता दें कि ऋषभ टंडन की पत्नी ओलेस्या रशियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं। दोनों की पहली मुलाकात उजबेकिस्तान में हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हुआ और रिश्ता आगे बढ़ गया। ऋषभ और ओलेस्या ने साल 2019 में शादी रचाई थी। 

