अमिताभ बच्चन ने शुरू की कौन बनेगा करोड़पति 17 की शूटिंग शुरू, मनाया जाएगा 25 सालों के सफर का जश्न

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (12:08 IST)
सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का प्रतिष्ठित क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 17' शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है। इस सीज़न का नया कैंपेन #JahanAkalHaiWahaanAkadHai लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। यह बताता है कि आज के समय में समझदारी के साथ-साथ आत्मगौरव भी जरूरी है यानी अकल और अकड़, दोनों का जश्न।
 
अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए सीज़न की शूटिंग शुरू कर दी है और इस बार प्रतियोगियों और दर्शकों के लिए कई रोमांचक सरप्राइज़ तैयार हैं। शो के 25 शानदार साल पूरे होने के मौके पर, उन्होंने इस सिल्वर जुबली एडिशन के लिए एक खास नया तोहफ़ा भी पेश किया है।
 
नए सीज़न और अपने लीजेंडरी होस्ट के साथ, केबीसी 17 इस साल भारतीय टेलीविज़न के सबसे चर्चित शोज़ में से एक बनने का वादा करता है। 
 
ऐसे में, ओपनिंग एपिसोड में न सिर्फ कुछ नए ऐलान होंगे, बल्कि यह दर्शकों के लिए उत्साह की एक नई लहर भी लेकर आएगा। कौन बनेगा करोड़पति 17 की शुरुआत 11 अगस्त से हो रही है। 

