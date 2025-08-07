Biodata Maker

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, दर्ज हुई FIR

, गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (11:26 IST)
साउथ की फेमस एक्ट्रेस श्वेता मेनन मुश्‍किलों में घिर गई हैं। एक्ट्रेस के खिलाफ एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में एक्टिंग करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मार्टिन मेनाचेरी की शिकायत पर एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई है।
 
खबरों के अनुसार श्वेता मेनन पर आरोप लगा है कि उन्होंने पैसों की लालच में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया है। एक्ट्रेस के खिलाफ अश्लीलता निषेध अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
शिकायतकर्ता ने शिकायत में श्वेता द्वारा एक्टिंग किए गए गर्भनिरोधक कंडोम के विज्ञापन और रथिनिर्वेदम, पलेरीमानिक्यम और कलिमन्नू जैसी फिल्मों को अश्लील दृश्यों के रूप में उठाया है।
 
बता दें कि 51 साल की श्वेता मेनन का फिल्मी करियर 3 दशक से ज्यादा का रहा है। वह एक्ट्रेस, मॉडल और टीवी पर्सनैलिटी रही हैं। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया एशिया पेसेफिक 1994 का ताज भी जीता था। श्वेता ने मलयालम के साथ ही हिंदी, ‍तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। 
 
श्वेता मेनन ने अपने करियर में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और गोविंदा जैसे स्टार संग काम किया। वह बंधन, अशोका, इश्क, कॉरपोरेट, सैंडविच और हां मैंने भी प्यार किया है जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। श्वेता ने मॉडल बॉबी भोसले संग शादी की थी, लेकिन जल्द ही तलाक हो गया। इसके बाद श्वेता ने 2011 में श्रीवलसन मेनन संग दूसरी शादी रचाई। 

