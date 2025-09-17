Festival Posters

अमृता राव को एम एफ हुसैन से मिला था यह खास गिफ्ट

WD Entertainment Desk

बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (10:52 IST)
प्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसैन ने अमृता राव को अपना संग्रह माना और विवाह की रिलीज के बाद उन्हें लाइव चित्रित किया था। उनकी जयंती के अवसर पर, अभिनेत्री अमृता ने चित्रकार से जुड़ी एक स्मृति को फिर से याद किया था।
 
अमृता राव ने साझा किया था कि उन्हें चित्रकार से एक उपहार मिला है जिसे वह अपना मूल्यवान अधिकार मानती है। उन्होंने अभिनेत्री को अपना पेंटब्रश उपहार में दिया जिसे उन्होंने विशेष रूप से पेरिस से आयात किया और इसे सिग्नेचर वाकिंग स्टिक के रूप में इस्तेमाल किया।  
 
एम एफ हुसैन ने अमृता राव को अपना सिग्नेचर ब्रश पेश करते हुए कहा था, 'याद रखें कि दुनिया में सिर्फ 3 लोग ही इसके मालिक हैं।' चित्रकार को याद करते हुए अमृता कहती हैं, मैं जानती हूं की हुसैन साहब अपने 'सेल्फ-पोर्ट्रेट' में बहुत अच्छे थे जो कि बहुत कम लोग ऐसे है। 
 
उन्होंने कहा था, इससे पहले कि वह मुझे चित्रित करना शुरू करें, मैंने उनसे कहा कि मैं चाहती हूं कि पेंटिंग का विषय 'द पेंटर एंड हिज म्यूज' हो, यदि आप पेंटिंग देखते हैं, तो पेंटिंग के भीतर एक पेंटिंग है। हर लड़की एक चित्रकार द्वारा चित्रित किए जाने का सपना देखती है, मैं बहुत सम्मानित और धन्य हूं कि मुझे कोई और नहीं बल्कि महान एमएफ हुसैन ने अपने कैनवास पर अमर कर दिया।

