आशीष चंचलानी की एकाकी का पहला एपिसोड हुआ रिलीज, दर्शकों को मिलेगा मिस्ट्री-हॉरर-कॉमेडी का डोज

भारत के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्स में से एक, आशीष चंचलानी हमेशा से ही यूट्यूब की दुनिया में अपने शानदार कंटेंट से छाए रहे हैं। उनकी वीडियोज़ ने हमेशा नए रिकॉर्ड बनाए हैं और उन्होंने हर बार एक नया लेवल सेट किया है। अब आशीष एक नए सफर पर निकल पड़े हैं अपनी डेब्यू सीरीज़ ‘एकाकी’ के साथ, जिसका पहला एपिसोड आखिरकार सामने आ गया है।



शो की झलकियों और गाने के बाद लोगों में जो उत्साह था, वो और भी बढ़ गया है। पहले एपिसोड की रिलीज़ होते ही ये साफ हो गया कि ये सीरीज़ मिस्ट्री, हॉरर और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिश्रण है।

लंबे इंतज़ार के बाद अब आशीष की डेब्यू सीरीज़ एकाकी की दुनिया में दरवाजे खुल चुके हैं, और इसमें हर तरफ भरपूर मनोरंजन दिख रहा है। आशीष का क्वर्की स्टाइल, कॉमिक टाइमिंग और मजेदार अंदाज़ पहले एपिसोड में शानदार तरीके से नजर आ रहा है, जो दर्शकों को अपने साथ बांधे रखता है।

एकाकी एक हॉरर-कॉमेडी थ्रिलर है, जो सस्पेंस, डर और मज़ाक को साथ मिलाती है। यह स्टाइल बिलकुल फिट बैठता है आशीष के टाइमिंग और टेंशन वाले अंदाज़ के साथ। अपनी तेज़ कहानी कहने की कला और मज़ेदार इंस्टिंक्ट के लिए मशहूर आशीष अब अपना सबसे बड़ा काम ले रहे हैं, जहां वे एकाकी में राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर चारों का रोल निभा रहे हैं।

एकाकी में आशीष चंचलानी अपनी टीम के पुराने दोस्तों के साथ नज़र आएंगे। कुणाल छाबड़िया को-प्रोड्यूसर हैं, आकाश दोदेचा मुख्य किरदारों में से एक हैं, जशन सिरवानी एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और तनिष सिरवानी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। ग्रीशिम नवानी ने साथ में कहानी लिखी है और रितेश साधवानी ने शूटिंग की ज़िम्मेदारी संभाली है। एकाकी दर्शकों को एक नया और दिलचस्प अनुभव देने वाली है।