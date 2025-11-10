Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bigg Boss 19: मालती चाहर की हरकतों से परेशान हुए घरवाले, फरहाना बोलीं- सड़कों वाली लैंग्वेज यूज मत कर...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bigg Boss 19 Promo

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 10 नवंबर 2025 (12:26 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। बीते दिन हुए डबल एविक्शन में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी शो से बाहर हो गए। दोनों के आउट होने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है।
 
अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें मालती चाहर का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। मालती बिग बॉस के घर में अपने ही दोस्तों संग पंगे ले रही हैं। प्रोमो में मालती अपने दोस्तों अमाल और शहबाज को परेशान करती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद वो प्रणित को भी भड़काती हुई नजर आ रही हैं। 
 
इसके बाद मालती, फरहाना से लड़ाई कर लेती हैं। आखिरी में फरहाना, अमाल और प्रणित कहते हैं कि मालती यह सब कैमरे के लिए कर रही हैं। सबसे पहले मालती, अमाल और शहबाज के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोगों को फरहाना चाहिए घर में चाहिए, तो अमाल कहते हैं क्या ही कर लो गी? 
 
अमाल, मालती से कहते हैं कि मैं अनफेयर होकर किसी को टार्गेट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें करना है, तो कर लो। इसके बाद मालती ने फरहाना से कहा, अबे ओय, जुबान बड़ी गंदी है तेरी। मालती की इस बात पर फरहाना भड़कते हुए कहती हैं, 'ओय क्या होता है। अपने दोस्तों के साथ ये ओय यूज करो। मेरे साथ मत करो। सड़कों वाली लैंग्वेज मेरे साथ यूज मत कर।'
 
मालती की हरकतों से लग रहा है कि वह जानबूझकर घर में हंगामा कर रही हैं। वह घरवालों से फुटेज के लिए पंगे ले रही हैं। मालती की इन हरकतों से घरवाले काफी परेशान हो रहे हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सूरज बड़जात्या के नए प्रेम बने आयुष्मान खुराना, 'ये प्रेम मोल लिया' में शरवरी वाघ संग आएंगे नजर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels