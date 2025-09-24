Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिग बॉस के घर में लेस्बियन कपल ने की सगाई, एक दूसरे को किया लिपलॉक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bigg Boss Malayalam Season 7

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (16:58 IST)
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों सुर्खियों में हैं। 'बिग बॉस मलयालम सीजन 7' भी चर्चा में हैं, जिसे मोहनलाल होस्ट कर रहे हैं। इस शो में एक लेस्बियन कपल- अधीला नसरीन और फातिमा नूरा की भी एंट्री हुई है। दोनों बिग बॉस के घर में एक सशथ कंटेस्टेंट बनकर आई हैं। 
 
वहीं अब 'बिग बॉस मलयालम 7' के सेट पर कुछ ऐसा हुआ, जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है। दरअसल, बिग बॉस के सेट पर लेस्बियन कपल अधीला और नूरा ने सगाई की है। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की। सगाई के बाद कपल ने एक दूसरे को लिपलॉक करके प्यार भी लुटाया। 
 
अधीला और नूरा की बॉन्डिंग देखकर होस्ट मोहनलाल भी काफी खुश हुए। उन्होंने कपल को रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बधाई दी। 
 
बता दें कि 'बिग बॉस मलयालम 7' में जब अधीला और नूरा ने एंट्री की थी, तो लेस्बियन कपल को देखकर खूब बवाल मचा था। हालांकि मेकर्स ने बिना किसी विवाद के डरे से दोनों को शो में अपनी रियलिटी दिखाने का मौका दिया। कहा जा रहा था कि इन लड़कियों की वजह से सामाज को गलत मैसेज पहुंचेगा। 
 
अधीला और नूरा की मुलाकात सऊदी अरब में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। परिवार और समाज ने दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की। बाद में अधीला और नूरा ने साथ रहने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की और जीत हासिल की। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मिलान फैशन वीक छाईं मौनी रॉय, स्टाइलिश ब्लाउज और स्कर्ट पहन किया रैंप वॉक

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels