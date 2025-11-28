Dharma Sangrah

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में उमड़ा बॉलीवुड, हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा-अहाना नहीं हुईं शामिल

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (12:56 IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। 'ही-मैन' के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में गम का माहौल है। गुरुवार को धर्मेंद्र के परिवार में मुंबई में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा मुंबई के ताज लैंड्स एंड में रखी गई थी। इस प्रार्थना सभा को 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' नाम दिया गया था। प्रार्थना सभा में सनी देओल और बॉबी देओल हाथ जोड़े खड़े नजर आए। 
 
धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अमीषा पटेल, माधुरी दीक्षित, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुकेश खन्ना, सोनू सूद, जया प्रदा समेत कई सेलेब्स ने शिरकत की। 
 
सोनू निगम ने प्रार्थना सभा में धर्मेंद्र के कुछ हिट गाने गाकर उनके संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 
 
हेमा मालिनी और उनकी बेटियां नहीं हुई शामिल
धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हुईं। कई सेलेब्स ताज लैंड्स एंड में आयोजित प्रेयर मीट में शामिल होने के पाद हेमा मालिनी के घर भी अपनी संवेदना जताने के लिए पहुंचे। 
 
हेमा मालिनी ने प्रार्थना सभा के बाद सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की अपने और अपनी बेटियों के साथ तस्वीरें शेयर करके एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ोटो हैं लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई हैं और इन्हें देखकर मेरे इमोशन्स उभर रहे हैं।'
 

