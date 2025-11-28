Biodata Maker

यामी गौतम ने दमदार परफॉर्मेंस से बॉलीवुड में बनाई टॉप एक्ट्रेसेज में अपनी जगह

, शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (11:30 IST)
फिल्म को अपने कंधों पर उठाना आसान काम नहीं है, और यामी गौतम धर हमेशा इसे साबित करती रही हैं। उन्होंने फिर से ‘हक’ में अपना जादू दिखाया। सालों के सफर में कहा जा सकता है कि यामी गौतम धर भारत की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं। 
 
लेकिन यामी के सफर में एक बात साफ दिखती है, वह कम बोलती हैं लेकिन अपने अभिनय से सब कुछ बता देती हैं। वह ज्यादा नजर नहीं आतीं और ज्यादा बाहर नहीं जातीं, जिससे उनका हुनर खुद दिखता है। ऐसे में आज जब वह अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो हमने यह बात याद रखना चाहिए कि वह इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और वर्सेटाइल अभिनेत्रियों में से एक हैं।
 
‘हक’ में यामी फिर से ऐसा अभिनय करती हैं जो सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि पूरे देश में सराहने लायक भी है। उनकी मेहनत और शांत अंदाज दर्शकों को उनका हुनर मानने और उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। हर रोल के साथ, वह अपनी काबिलियत दिखाती हैं और मिलने वाले सारे सम्मान और पुरस्कार की हकदार हैं।
 
अ-थर्सडे से लेकर दसवी, OMG 2, चोर निकल के भागा, आर्टिकल 370, धूम धाम और अब ‘हक’ तक, यामी गौतम धर ने साबित कर दिया है कि वह पूरी फिल्म को आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ संभाल सकती हैं। ‘हक’ इस बात को और मजबूत करता है क्योंकि बहुत कम ही कलाकार हैं जो यामी जैसा परफॉर्मेंस देती हैं। 
 
टॉप स्टार्स जैसे दीपिका और आलिया के साथ भी, यामी दिखाती हैं कि वह क्या कर सकती हैं और उनसे भी आगे निकल कर, एक ऐसी अदाकारा जो अपने किरदार की मुश्किलों के जरिए पूरे देश को छू सकती हैं। वह फेम के पीछे नहीं भागती; स्क्रीन पर हर बार आते ही खुद की चमक दिखा देती हैं। स्क्रीन के बाहर उनकी शांति उनके अभिनय की ताकत के साथ अच्छे से मेल खाती है और यह मेल आज के समय में बहुत कम देखने मिलता है।
 
यामी गौतम धर का असर शब्दों में नहीं, बल्कि उनके काम में है। और ‘हक’ एक और वजह है कि उन्हें आज भारतीय सिनेमा की सबसे सक्षम, प्रभावशाली और शांत रूप से सबसे मजबूत अभिनेत्रियों में क्यों देखा जा रहा है। उनके अभिनय के लिए उन्हें पूरे देश से खूब तारीफें मिली हैं और साथ में नेटिज़न्स ने उनके लिए नेशनल अवॉर्ड की भी मांग की है।

