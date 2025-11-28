कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के ढाई साल बाद अपने पहले बच्चे के माता-पिता बने थे। कियारा ने 15 जुलाई को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। वहीं अब कपल ने अपनी बेटी की पहली झलक शेयर करते हुए, उसके नाम रिवील कर दिया है।

कियारा और सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की झलक शेयर की है, हालांकि उन्होंने चेहरा रिवील नहीं किया है। तस्वीर में दोनों अपनी नन्ही बेटी के पैर हाथों में थामे दिख रहे हैं।

इस तस्वीर के साथ कपल ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक। हमारा आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी... सरायाह मल्होत्रा।'

क्या होता है सरायाह का मतलब सरायाह शब्द हिब्रू भाषा से आता है। जिसका मतलब ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन पाना या भगवान का राज यानी ऐसी लड़की जो सुरक्षित, संरक्षित और आशीर्वाद से घिरी हुई हो होता है।

बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस ेमं शादी रचाई थी। दोनों की शादी का जश्न कई दिनों तक चला था।