Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

Advertiesment
हमें फॉलो करें Kiara Advani baby name

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (12:09 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के ढाई साल बाद अपने पहले बच्चे के माता-पिता बने थे। कियारा ने 15 जुलाई को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। वहीं अब कपल ने अपनी बेटी की पहली झलक शेयर करते हुए, उसके नाम रिवील कर दिया है। 
 
कियारा और सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की झलक शेयर की है, हालांकि उन्होंने चेहरा रिवील नहीं किया है। तस्वीर में दोनों अपनी नन्ही बेटी के पैर हाथों में थामे दिख रहे हैं। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

इस तस्वीर के साथ कपल ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक। हमारा आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी... सरायाह मल्होत्रा।'
 
क्या होता है सरायाह का मतलब 
सरायाह शब्द हिब्रू भाषा से आता है। जिसका मतलब ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन पाना या भगवान का राज यानी ऐसी लड़की जो सुरक्षित, संरक्षित और आशीर्वाद से घिरी हुई हो होता है। 
 
बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस ेमं शादी रचाई थी। दोनों की शादी का जश्न कई दिनों तक चला था। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सांवले रंग की वजह से ईशा गुप्ता को इंडस्ट्री में करना पड़ा था भेदभाव का सामना

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels