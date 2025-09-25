Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






48 साल की उम्र में भी कुंआरी हैं दिव्या दत्ता, दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Divya Dutta

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (11:03 IST)
दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस की गिनती सिनेमा की सक्सेफुल एक्ट्रेस में की जाती है। दिव्या ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों बल्कि अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मलयालम जैसी भाषाओं में भी काम किया है। एक्ट्रेस का जन्म 25 सितंबर को लुधियाना में हुआ था।
 
बॉलीवुड में कदम रखने से पहले दिव्या पंजाब के रीजनल टीवी कमर्शियल्स के लिए मॉडलिंग किया करती थीं। इतना ही नहीं वह एक डबिंग आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1994 में फिल्म 'इश्क में जीना इश्क में मरना' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 
 
webdunia
साल 1995 में आई फिल्म 'वीरगति' दिव्या के करियर की पहली बतौर लीड फिल्म थी। इस फिल्म में वे सलमान खान के अपॉजिट नजर आई थी। साल 2004 में आई 'वीर जारा' से दिव्या को बॉलीवुड में नई पहचान मिली। दिव्या दत्ता को ज्यादातर उनके द्वारा निभाए गए सपोर्टिंग रोल के लिए जाना जाता है। 
 
webdunia
दिव्या दत्ता को अपने फिल्मी करियर में कई अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। दिव्या को फिल्म इरादा के लिए 2018 में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उन्‍होंने फिल्म में सपोर्टिग रोल प्ले किया था।
 
कई रोमांटिक फिल्मों में नजर आने वाली दिव्या रियल लाइफ में आज भी अकेली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिव्‍या दत्‍ता ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर संदीप शेरगिल से सगाई की थी, लेकिन जल्‍द ही ये सगाई टूट गई थी। इसके बाद दिव्या का दिल पूरी तरह से टूट गया और उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिग बॉस के घर में लेस्बियन कपल ने की सगाई, एक दूसरे को किया लिपलॉक

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels