8 साल बाद फिल्मफेयर पंजाबी अवॉर्ड्स 2025 की वापसी, पीसीए स्टेडियम मोहाली करेगा पहली बार मेजबानी

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (15:18 IST)
फिल्मफेयर पंजाबी अवॉर्ड्स आठ साल के अंतराल के बाद इस साल बहुप्रतीक्षित वापसी करने जा रहे हैं, और 2025 का संस्करण मोहाली के पीसीए स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 
 
यह पहली बार है जब इस स्थल पर इतने बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे अवार्ड्स को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। इस आयोजन का आधिकारिक निष्पादन भागीदार फ़ोर्स ऑफ़ टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड है। 
 
इससे पहले, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अभिषेक सिंह ने शीर्षक प्रायोजक प्रतिनिधि श्री अश्विनी चैटरली के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें पुरस्कारों की योजनाओं और पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए इसके महत्व से अवगत कराया।
 
इस शाम पंजाबी सिनेमा की उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाएगा, जिसमें प्रमुख कलाकारों की प्रस्तुतियां और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान शामिल होंगे। लगभग एक दशक बाद फिल्मफेयर पंजाबी पुरस्कारों की वापसी के साथ, दर्शकों और फिल्म जगत के बीच पहले से ही काफी उत्साह है।

