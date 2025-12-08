Biodata Maker

GK क्या करेगा?, Bigg Boss 19 की ट्रॉफी जीतने के बाद गौरव खन्ना का पोस्ट, हेटर्स को दिया जवाब

सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (12:39 IST)
टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को अपना विनर मिल चुका है। टीवी के सुपरस्टार कहे जाने वाले गौरव खन्ना ने 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम की है। शो की शुरुआत से ही गौरव खन्ना जीत के दावेदार माने जा रहे थे। अपने शांत स्वभाव और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने के बाद भी गौरव ने यह शो जीत लिया। 
 
गौरव खन्ना ने बिग बॉस का विनर बनने के बाद गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी संग ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने इस जीत के लिए अपने फैंस का आभार भी जताया। 
 
गौरव खन्ना की टीम ने लिखा, तीन महीने का सफर आखिरकार खत्म हो गया... और यह कैसा अंत था। ट्रॉफी घर आ गई है। वे पूछते रहे, “GK क्या करेगा?” और जैसा कि हमने हमेशा कहा GK हम सबके लिए ट्रॉफी घर लाएगा। उसने ऐसा किया। यह सफ़र बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ज़्यादा रहा है। 
 
उन्होंने लिखा, हमने गौरव के साथ हर एक दिन, हर उतार-चढ़ाव, ताकत और इज़्ज़त का हर पल जिया है। और आज, यह जीत पर्सनल लग रही है। यह हर उस इंसान की जीत है जिसने उन पर विश्वास किया, जिसने वोट दिया, जो उनके साथ खड़ा रहा, जिसने उनके सपने को अपना बनाया। आज, हम सिर्फ़ एक ट्रॉफी का जश्न नहीं मना रहे हैं। हम विश्वास, प्यार और साथ का जश्न मना रहे हैं। हम साथ मिलकर जीत रहे हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
 
बता दें कि शो में अक्सर फरहाना भट्ट गौरव को लेकर कहती रहती थीं GK क्या करेगा। ऐसे में गौरव का यह पोस्ट उनके हेटर्स को जवाब माना जा रहा है। वहीं गौरव खन्ना की जीत ने इस धारणा को भी तोड़ दिया कि जो बिग बॉस के घर में लड़ाई-झगड़े करता है, वो ही विजेता बनता है। 
 

