हम हमेशा साथ हैं पापा..., धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर पिता को याद कर भावुक हुईं ईशा देओल

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फैंस उन्हें अब भी याद कर रहे हैं। धर्मेंद्र का इसी साल 24 नवंबर को निधन हो गया था। धर्मेंद्र के जाने से उनके परिवार और फैंस को बड़ा झटका लगा है। धर्मेंद्र अगर आज जिंदा होते तो 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाते।

धर्मेंद्र की बर्थ एनिवसरी पर फैंस और सेलेब्स उन्हें याद कर इमोशनल हो रहे हैं। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने भी अपने पिता के निधन के बाद पहला पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में ईशा ने धर्मेंद्र के साथ तस्वीरें शेयर कर एक बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा है।

ईशा देओल ने लिखा, मेरे प्यारे पापा। हमारा पैक्ट, सबसे मजबूत बंधन। हम हमारे सारे जन्मों में, हर लोक में और उससे भी आगे... हम हमेशा साथ हैं पापा। चाहे स्वर्ग हो या धरती। हम हमेशा साथ हैं। अभी के लिए मैंने आपको बहुत ही कोमलता, सावधानी और अनमोल बनाकर अपने दिल में बसा लिया है... इस जीवन में आगे के लिए मेरे साथ चलने के लिए।

उन्होंने लिखा, वो जादुई और अनमोल यादें... जीवन के सबक, शिक्षाएं, मार्गदर्शन, गर्मजोशी, बिना शर्त प्यार, गरिमा और ताकत जो आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में दी है, उसे कोई भी रिप्लेस या मैच नहीं कर सकता। मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा... आपके वो प्रोटेक्टिव और गरमाहट भरे आगोश जो किसी सबसे मखमली कंबल जैसे लगते थे, आपके कोमल मगर मजबूत हाथों को थामे रखना जिनमें अनकहे मेसेज थे।

ईशा ने आगे लिखा, और आपकी आवाज जो मेरा नाम पुकारती थी और उसके बाद हमारी कभी न खत्म होनेवाली बातें, हंसी और शायरी होती थी। आपका वो शब्द...हमेशा विनम्र, खुश, स्वस्थ और मजबूत रहो... मैं आपकी विरासत को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का वादा करती हूं।

उन्होंने लिखा, मैं आपका प्यार उन लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी जो आपसे मेरी तरह बेशुमार प्यार करते हैं। आई लव यू पापा। आपकी डार्लिंग बेटी, ईशा, आपकी बिट्टू।