Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






क्रिकेट के बाद अब टीवी पर धमाका करेंगे रोहित शर्मा, लेकर आ रहे नया शो, टीजर रिलीज

Advertiesment
Rohit Sharma Show
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (12:02 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (12:05 IST)
google-news
भारतीय क्रिकेट के 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने हमेशा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर आग लगाई है। लेकिन अब, क्रिकेट के मैदान से परे, रोहित एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद, रोहित शर्मा मनोरंजन की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। 
 
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स ने रोहित शर्मा के इस नए सफर की पहली झलक साझा की है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। रोहित शर्मा सोनी टीवी पर अपना एक नया रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं। हाल ही में रिलीज शो के टीजर की सबसे बड़ी खासियत रोहित का वह 'आइकॉनिक' डायलॉग है जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान स्टंप माइक पर बोला था— “कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा।” 
 
टीज़र में दिखाया गया है कि रोहित शर्मा जहां भी जाते हैं, उनके प्रशंसक उन्हें घेर लेते हैं और उनसे इसी डायलॉग को दोहराने की जिद करते हैं। प्रशंसकों की इस दीवानगी से रोहित थोड़े परेशान और झुंझलाए हुए नजर आते हैं। टीज़र के एक मजेदार हिस्से में, रोहित गुस्से में अपने सहायक को फोन करते हैं और आदेश देते हैं कि उनके घर की छत पर चल रहे बागवानी के काम को तुरंत रुकवा दिया जाए, क्योंकि वह 'गार्डन' शब्द सुन-सुन कर थक चुके हैं।

ALSO READ: विजय देवरकोंडा ने कभी सिंगर बनने का देखा था सपना, आज हैं साउथ के सबसे महंगे सुपरस्टार
 

'द रोहित शर्मा शो': क्या होगा खास?

सोनी लिव ऐप पर इस प्रोजेक्ट को "The Rohit Sharma Show" के नाम से लिस्ट किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसे 'रियलिटी' और 'टॉक शो' सेक्शन में रखा गया है। टीज़र के अंत में रोहित कहते हैं, “दो लाइन क्या बोल दी, इतना वायरल हो गया… जब मेरा पूरा शो आएगा तो क्या होगा?” 
 
कयास लगाए जा रहे हैं कि कपिल शर्मा शो की तर्ज पर यह एक सेलिब्रिटी चैट शो हो सकता है, जहाँ रोहित अपने अनोखे अंदाज में खेल और सिनेमा जगत की हस्तियों के साथ मस्ती करते दिखेंगे। जैसे ही यह टीज़र रिलीज हुआ, रोहित के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी है। 
 
एक यूजर ने लिखा, 'सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन रोहित भाई का गार्डन वाला डायलॉग परमानेंट है।' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'साल का सबसे बड़ा डेब्यू'। फैंस को उम्मीद है कि मैदान पर शांत दिखने वाले रोहित अब अपनी हाजिरजवाबी से टीवी स्क्रीन पर भी राज करेंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

डॉक्टर से 'नेचुरल ब्यूटी' स्टार बनीं साई पल्लवी, ठुकरा चुकी हैं करोड़ों रुपए का फेयरनेस एड

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels