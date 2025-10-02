शाहरुख खान बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर, इतनी हुई किंग खान की नेटवर्थ

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 33 साल से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। शाहरुख की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं, जो उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं अब शाहरुख भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं।

हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 सामने आई है। इस लिस्ट में शाहरुख का नाम अरबपतियों में शामिल हो गया है। लिस्ट के अनुसार शाहरुख खान की नेटवर्थ अब 1.4 बिलियन डॉलर यानी 12490 करोड़ रुपए पहुंच गई है।

हुरुन की रिपोर्ट में कहा गया, 'बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (59) पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं, जिनकी संपत्ति 12,490 करोड़ रुपए है। शाहरुख अब टेलर स्विफ्ट (1.3 अरब डॉलर), अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर (1.2 अरब डॉलर), जेरी सीनफेल्ड (1.2 अरब डॉलर) और सेलेना गोमेज (720 मिलियन डॉलर) जैसे कई अंतरराष्ट्रीय सितारों से भी अमीर हैं।

वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शाहरुख की दोस्त जूही चावला का नाम है। जूही चावला भारत की दूसरी सबसे अमीर एक्टर बन गई है। उनकी नेटवर्थ अब 7790 करोड़ रुपए हो गई है। जूही फिल्मों में भले एक्टिव ना हों, लेकिन वो बिजनेस से मोटी कमाई करती हैं।

भारत के 5 सबसे अमीर सेलेब्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रितिक रोशन का है। उनकी नेटवर्थ 2160 करोड़ रुपए हो गई है। चौथे नंबर पर 1880 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ फिल्म मेकर करण जौहर का नाम है। वहीं पांचवें नंबर पर बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन का नाम है। उनकी नेटवर्थ अब 1630 करोड़ रुपए हो गई है।

हुरून रिसर्च इंस्टिट्यूट हर साल रिच लिस्ट जारी करता है। पिछले साल शाहरुख ने टॉप किया था, लेकिन उनकी नेटवर्थ 870 मिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 1.4 बिलियन डॉलर हो गई है। शाहरुख खना फिल्मों के अलावा कई बिजनेस से भी मोटी कमाई करते हैं।