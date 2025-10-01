कांतारा: चैप्टर 1 से रुक्मिणी वसंत की दमदार एंट्री, बोलीं- यह फिल्म मेरे लिए गर्व और शक्ति का प्रतीक

कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में ऋषभ के सशथ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत नजर आने वाले हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित कांतारा चैप्टर 1 के प्रमोशनल इवेंट में रुक्मिणी वसंत सुर्खियों में रहीं।

फिल्म को भारत के 'नेक्स्ट बिग थिंग' और पैन-इंडिया सनसनी के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर रुक्मिणी ने फिल्म से जुड़ी अपनी भावनाओं को बेहद खास अंदाज में साझा किया।

यह सिर्फ सिनेमा नहीं, शक्ति है मीडिया से बात करते हुए रुक़्मिणी ने कहा- सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप कांतारा का जश्न मनाने के लिए हमारे साथ हैं। यह बहुत खास है और मुझे बेहद खुशी हो रही है। कांतारा हमारी पूरी टीम के लिए एक विशेष फिल्म रही है।

उन्होंने कहा, मैं गर्व और खुशी से कह सकती हूं कि मेरे शुरुआती कदम कांतारा जैसी फिल्म के साथ हैं। जैसा कि हमारे मेकिंग वीडियो में सर ने कहा था – यह सिर्फ सिनेमा नहीं, यह हमारे लिए एक शक्ति है। मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इस शक्ति का एक छोटा हिस्सा बनने का मौका दिया। और मैं यही कहूंगी कि हम सब इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं।

कणकवती बनीं रुक्मिणी फिल्म में रुक्मिणी ने कणकवती का किरदार निभाया है, जिसमें शक्ति और सौंदर्य का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। उनका यह रोल कहानी में एक अलग तीव्रता लाता है। दर्शकों का कहना है कि रुक़्मिणी ने सहजता से नाजुकता और दृढ़ता दोनों को पर्दे पर उतारा है।

रुक्मिणी की परफॉर्मेंस को दर्शक और समीक्षक दोनों ही बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस और ऑथेंटिसिटी की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग उन्हें देश की सबसे उभरती हुई सितारों में से एक बता रहे हैं।

पैन-इंडिया सफर की दमदार शुरुआत कांतारा चैप्टर 1 ने रुक़्मिणी वसंत के करियर को एक शक्तिशाली शुरुआत दी है। यह फिल्म उनके लिए पैन-इंडिया जर्नी की नींव साबित हो रही है और उनके अभिनय ने उन्हें एक उम्मीदों से भरा भविष्य दिला दिया है। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।