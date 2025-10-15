जन्मदिन की खुशियों से लेकर द राजासाब के इंट्रो सॉन्ग रिलीज तक, अक्टूबर का महीना प्रभास के लिए है बेहद खास

साउथ सपुरस्टार प्रभास ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर पैन-इंडियन सिनेमा के बेजोड़ सितारे के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनके अभिनय कौशल, ऑन-स्क्रीन करिश्मे और अद्भुत आभा ने उन्हें हमेशा सबसे अलग और खास बनाया है।

वर्षों में प्रभास ने बाहुबली जैसी ऐतिहासिक फ्रैंचाइज़ी और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों के ज़रिए दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा है। पैन-इंडियन सिनेमा में उनकी अपार लोकप्रियता ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में विशाल फैनबेस दिलाया है। उनके चाहने वाले उनकी हर झलक के लिए बेताब रहते हैं — चाहे वह बड़े पर्दे पर हो या वास्तविक जीवन में।

और यह अक्टूबर प्रभास के लिए और उनके फैंस के लिए बेहद ख़ास बनने जा रहा है। सबसे पहले, अक्टूबर का मतलब है प्रभास का जन्मदिन! हर साल 23 अक्टूबर को दुनियाभर में उनके प्रशंसक इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार ख़ास बात यह है कि उनकी डेब्यू फ़िल्म ईश्वर (2002) — जो जयंथ सी. परांजी द्वारा निर्देशित एक एक्शन-ड्रामा थी और जिसमें श्रीदेवी विजयकुमार, शिव कृष्णा और रेवती ने भी अभिनय किया था — उनके जन्मदिन पर सिनेमाघरों में 4K क्वालिटी में फिर से रिलीज़ की जाएगी।

यह फैंस के लिए एक अनमोल अवसर होगा, जब वे प्रभास की पहली ऑन-स्क्रीन परफॉर्मेंस को फिर से बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। वर्षों से उनके फैंस उनके जन्मदिन पर उनकी फिल्मों की री-रिलीज़ आयोजित करते आ रहे हैं। पिछले साल ही उनकी छह फ़िल्में इस अवसर पर दोबारा रिलीज़ की गई थीं — जो इस बात का प्रमाण है कि दर्शक प्रभास को कितनी गहराई से प्यार और सम्मान करते हैं।

इस अक्टूबर का एक और बड़ा आकर्षण होगा प्रभास की आने वाली फ़िल्म द राजासाब के इंट्रो सॉन्ग का रिलीज़। मरुथी द्वारा लिखित और निर्देशित यह हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल और मालविका मोहनन जैसे सितारों को एक साथ लाएगी। जहां फ़िल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, वहीं इस अक्टूबर फैंस को इसका पहला स्वाद इस बहुप्रतीक्षित गाने के रूप में मिलेगा। यह पल प्रभास के चाहने वालों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा।

प्रभास जैसे कलाकार, जिन्होंने लगातार ब्लॉकबस्टर हिट्स दी हैं और भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वास्तव में इस प्यार और सम्मान के हकदार हैं। द राजासाब का इंट्रो सॉन्ग रिलीज़ सिर्फ़ एक सिनेमाई पल नहीं, बल्कि उनके योगदान, उनकी प्रतिभा और उनके प्रशंसकों के अथाह स्नेह का प्रतीक है। अक्टूबर प्रभास के लिए सिर्फ़ एक महीना नहीं — बल्कि एक जश्न है।