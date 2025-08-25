Biodata Maker

Bigg Boss 19 की सबसे बोल्ड कंटेस्टेंट कुनिक्का सदानंद को 25 साल के लड़कों से आते हैं प्रपोज़ल

Kunika Salman Khan Bigg Boss

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 25 अगस्त 2025 (15:38 IST)
बिग बॉस 19 का ड्रामा अब और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है क्योंकि शो में एंट्री हो चुकी है एक दमदार पर्सनैलिटी कुनिका सदानंद की। यह नाम सिर्फ एक अदाकारा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक एडवोकेट, प्रोड्यूसर और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी मशहूर है। इस सीजन की 14वीं कंटेस्टेंट के रूप में कुनिक्का की एंट्री ने शो में एक नया ट्विस्ट ला दिया है।
 
सलमान खान ने किया धमाकेदार स्वागत
कुनिका की एंट्री पर होस्ट सलमान खान ने उनका जोरदार स्वागत किया। सलमान ने मज़ाकिया अंदाज में उन्हें “कुनिका ओ माय डार्लिंग” कहा, जिस पर एक्ट्रेस ने तुरंत जवाब दिया, “यू आर माय डार्लिंग।” दोनों के बीच पुरानी दोस्ती की झलक भी साफ़ दिखी। सलमान ने याद दिलाया कि उन्होंने फिल्मों और टीवी में साथ काम किया है।
 
करेक्टर से रियल लाइफ तक: कुनिका की कहानी
सलमान ने उनसे पूछा कि इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया। इस पर कुनिका ने गर्व से कहा, “मैंने लॉ की पढ़ाई की, एडवोकेट बनी और अब मैं क्रिमिनल और ह्यूमन राइट्स केस लड़ती हूं।” इस खुलासे ने दर्शकों को चौंका दिया और प्रभावित भी किया।
 
सलमान का बड़ा बयान: घर में आएगा तूफान
सलमान ने कहा, “मैं इनके बारे में दो बातें कह सकता हूं, ये घर में तूफान लाने वाली हैं और हालांकि लोग इन्हें ऑनस्क्रीन नेगेटिव रोल्स में देखते आए हैं, लेकिन इनमे ज़रा भी नेगेटिविटी नहीं है। ये अपने हक़ के लिए लड़ेंगी।” कुनिका ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, “सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी।”
 
25 साल के फैंस और सोशल मीडिया पर चर्चाएं
बातचीत के दौरान सलमान ने मस्ती करते हुए पूछा कि उनके पास कितने यंग फैंस के मैसेज आते हैं। कुनिका ने हंसते हुए कहा, “हां, मुझे 25 साल के लड़कों और उससे भी कम उम्र के लड़कों के प्रपोज़ल आते हैं। मैं कहती हूं कि मेरा खुद का बेटा 24 साल का है, लेकिन मुझे ये बहुत क्यूट लगता है।”

कुनिका: घर की सबसे दमदार कंटेस्टेंट?
उनकी स्मार्टनेस, बोल्डनेस और इंटेलेक्चुअल पावर के चलते वो पहले ही सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट बन चुकी हैं। दर्शक अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बिग बॉस 19 में कुनिका क्या नया तूफान लाती हैं।

