महेश बाबू की #RB के टाइटल और फर्स्ट लुक से कल इतनी बजे उठेगा पर्दा

A+S मूवीज़ के बैनर तले बनी, महेश बाबू द्वारा प्रस्तुत फिल्म #RB, निर्देशक वेंकटेश महा के निर्देशन में और सितारों में सत्यदेव के साथ, एक बिल्कुल नया और अनोखा कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है। इस फिल्म को GMB एंटरटेनमेंट, श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स और महायान मोशन पिक्चर्स द्वारा भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

कंचरापालेम, उमा महेश्वरा उग्रा रूपस्य और मॉडर्न लव हैदराबाद जैसी तारीफ बटोरने वाली फिल्मों के डायरेक्टर वेंकटेश महा अब एक बार फिर एक अलग और खास प्रोजेक्ट के लिए एक्टर सत्यदेव के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने उमा महेश्वरा उग्रा रूपस्य में साथ काम किया था।

अब यह डायरेक्टर–एक्टर जोड़ी फिर से लौट रही है, इस बार एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट के साथ। महेश बाबू द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म पहले से ही चर्चा में है, और अब इसके टाइटल और फर्स्ट-लुक की घोषणा आखिरकार हो गई है। दर्शकों के लिए कल एक बड़ा ऐलान होने वाला है, जब महेश बाबू प्रेज़ेंट्स #RB का टाइटल और फर्स्ट-लुक सामने आएगा।

वेंकटेश महा के निर्देशन में बनी और सत्यदेव अभिनीत इस फिल्म का नया पोस्टर रिलीज़ किया गया है, जिसमें गहनों से सजी एक हाथ की झलक दिखाई गई है। पोस्टर जितना रहस्यमय है, उतना ही इसने फिल्म को लेकर उत्सुकता भी बढ़ा दी है।



उन्होंने इसे शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, #RB 12 अगस्त को दोपहर 12:12 बजे—कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक कल जारी होगा। याद रखें, शक एक राक्षस है।

निर्देशक वेंकटेश महा ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा, 'डिकोड करना बंद करो... ये है सुपर @urstrulyMahesh MB पेश करते हैं #RB हमारा फर्स्ट लुक कल आपके सारे ‘अनुमान’ साफ कर देगा। @mahaisnotanoun की फिल्म! गर्व से प्रस्तुत कर रहे हैं @GMBents @AplusSMovies @SrichakraasEnts @Mahayana_MP

ये सच में निर्देशक वेंकटेश महा की तरफ से आने वाला एक अलग और अनोखा प्रोजेक्ट लगता है। उनकी फिल्म C/o कांचरापालेम पूरी तरह भारतीय कलाकारों और टीम के साथ भारत में बनाई गई थी और भारतीय दर्शकों के लिए ही थी। लेकिन इसके प्रोड्यूसर, प्रविणा परुचुरी, अमेरिकी नागरिक हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स (DFF) के नियमों के अनुसार ये फिल्म नेशनल अवॉर्ड्स के लिए योग्य नहीं मानी गई।

इस बार निर्देशक वेंकटेश महा साथ काम कर रहे हैं सत्या देव के साथ, जिन्होंने ब्लफ मास्टर, ब्रोचेवारवरुरा, आईस्मार्ट शंकर, उमा महेश्वरा उग्र रूपस्या और कई हिट फिल्में दी हैं। अब सबकी नज़रें कल दोपहर 12:12 बजे होने वाले मेगा ऐलान पर टिकी हैं।