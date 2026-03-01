Biodata Maker

गांव में फिर मचेगा लॉटरी का शोर, परेश रावल ने कंफर्म किया 'मालामाल वीकली' का सीक्वल

BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (16:49 IST) Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (16:50 IST)
बॉलीवुड में इन दिनों सीक्वल और फ्रेंचाइजी फिल्मों का बोलबाला है। 'स्त्री 2' और 'भूल भुलैया 3' जैसी फिल्मों की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अब मेकर्स कई पुरानी कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्मों को वापस लाने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में अब एक और नाम 'मालामाल वीकली' सामने आया है। 
 
हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए एक्टर परेश रावल ने कंफर्म किया है कि फिल्म 'मालामाल वीकली 2' बन रही है। वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू हो चुका है, जिसने फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ा दी है।

साल 2006 में आई प्रियदर्शन की फिल्म 'मालामाल वीकली' ने अपनी सादगी और देसी ह्यूमर से दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब करीब दो दशक बाद परेश रावल ने एक इंटरव्यू में कन्फर्म किया कि वह इस सीक्वल का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, "हाँ, यह सच है। मैं यह फिल्म कर रहा हूँ।"
 
खबरों के अनुसार, फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और इस बार भी कहानी एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी जहां पैसों का लालच और बेवकूफी भरे हालात कॉमेडी का तड़का लगाएंगे। हालांकि, यह एक 'डायरेक्ट सीक्वल' नहीं होगा बल्कि एक नई कहानी होगी।
 
'मालामाल वीकली' ने महज 7 करोड़ के बजट में 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। ओम पुरी के निधन के बाद फिल्म में उनकी कमी तो खलेगी, लेकिन परेश रावल, राजपाल यादव और रितेश देशमुख की मौजूदगी फिल्म को फिर से ऊंचाइयों पर ले जा सकती है।
 

