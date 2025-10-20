Biodata Maker

नरगिस फाखरी नहीं थीं रॉकस्टार के लिए पहली पसंद

WD Entertainment Desk

सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 (09:20 IST)
बॉलीवुड एक्ट्‍रेस नरगिस फाखरी 20 अक्टूबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। नरगिस का जन्म 1979 में क्वीन्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। नरगिस की मां मेरी चेक क्रिश्चियन थीं जबकि पिता मोहम्मद फाखरी पाकिस्तानी थे। जब नरगिस 7 साल की थी तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया था।
 
अमेरिका नेक्सट टॉप मॉडल का हिस्सा रह चुकीं नरगिस फाखरी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में रिलीज इम्तियाज अली की फिल्म 'रॉकस्टार' से की थी। इस फिल्म में नरगिस और रणबीर कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं नरगिस इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थीं।
 
इस फिल्म के लिए नरगिस नहीं, बल्कि दीपिका पादुकोण मेकर्स की पहली पसंद थीं। फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली ने दीपिका के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए अपनी बेवसाइट पर लिखा था, 'होटल के पोर्च पर वह अपनी कार से उतरीं और मेरी तरफ देखा। मैं उन्हें देखते ही समझ गया कि यही वह लड़की है जिससे मैं मिलने आया हूं। दीपिका ने मेरी ओर देखा और वह भी समझ गई जिससे उन्हें मिलना है मैं वही डायरेक्टर हूं।
 
इम्तियाज ने बताया था कि उन्होंने दीपिका को 'रॉकस्टार' के लिए अप्रोच किया था। तब दीपिका की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। उन्होंने लिखा था, मैं उनसे 'रॉकस्टार' के लिए मिला था, लेकिन कई सालों तक यह फिल्म नहीं बनी। इसीलिए बाद में इस फिल्म में दीपिका को कास्ट नहीं कर पाए थे।
 
इम्तियाज ने आगे लिखा था, मैं कई चीजें भूल सकता हूं। लेकिन मैं उस लड़की को नहीं भुला सकता जिसने होटल के बाहर अपनी कार से उतरते ही मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसे जानता था। 
 
फिल्म 'रॉकस्टार' में कॉलेज में पढ़ने वाले जनार्दन की कहानी थी, जो बाद में जॉर्डन नाम के रॉकस्टार में बदल जाता है और जीवन में दिल टूटने, भटकने और शोहरत तक पहुंचने जैसे मुकामों से गुजरता है। फिल्म में रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी की एक्टिंग की खूब तरीफ हुई थी।
 
फिल्म रॉकस्टार के बाद नरगिस 2013 में मद्रास कैफे में नजर आई थीं। इसके बाद नरगिस मैं तेरा हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो और किक जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। नरगिस फाखरी ने फिल्म 'स्पाय' के जरिए हॉलीवुड डेब्यू भी किया। नरगिस अब काफी समय से फिल्मों से गायब हैं।

