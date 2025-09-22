रामलीला में पूनम पांडे को मंदोदरी बनाने पर मचा बवाल, एक्ट्रेस ने किया तन-मन से पवित्र होने के लिए नवरात्रि व्रत रखने का ऐलान

एक्ट्रेस-मॉडल पूनम पांडे अपनी बोल्ड तस्वीरों और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। पूनम पांडे दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं। पूनम पांडे की लव कुश रामलीला में एंट्री के बाद से बवाल मचा हुआ है।

कई लोग पूनम पांडे को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि उनकी जगह किसी और को यह भूमिका दी जाए। संत समाज भी इसका विरोध कर रहा है। चर्चिक कंप्यूटर बाबा ने इस मामले पर कहा कि पूनम पांडे को मंदोदरी नहीं, बल्कि सूर्पनखा बनाना चाहिए।

इस बवाल के बीच पूनम पांडे ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि मंदोदरी का रोल निभाने के लिए पूरी तरह सात्विक हो गई हैं। वह नवरात्रि के दिनों में 9 दिन माता के व्रत भी रख रही हैं। उन्होंने मंदोदरी का किरदार निभाने को लेकर खुशी जाहिर की है।

उन्होंने कहा, मैंने ये फैसला किया है कि मैं पूरे नवरात्रि व्रत रखूंगी, ताकि मैं अपने मन से और तन से और भी ज्यादा पवित्र रहूं। और मैं इस किरदार को और भी खूबसूरती से निभा सकूं। मिलते हैं रामलीला में। जय श्री राम।

बता दें कि बीते कई साल से लव कुश रामलीला का आयोजन लाल किले के पास स्थित मैदान में होता आ रहा है। इस रामलीला में कई मशहूर एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। इस बार पूनम पांडे रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का दमदार किरदार निभाएंगी। वहीं आर्य बब्बर रावण के किरदार में दिखेंगे।