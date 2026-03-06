Festival Posters

ऑस्कर के मंच पर 10 साल बाद लौटेंगी प्रियंका चोपड़ा, 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बनेंगी प्रेजेंटर

Priyanka Chopra Oscars 2026
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (16:26 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (16:27 IST)
'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। वहीं अब प्रियंका 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर के तौर पर शामिल हो गई है। यह भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 
 
प्रियंका चोपड़ा को ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर प्रेजेंटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका लगभग 10 साल बाद इस मंच पर लौट रही हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में ऑस्कर में एक अवॉर्ड प्रेजेंट किया था। 
 
हाल ही में प्रियंका ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, और अब ऑस्कर में उनका नाम आना उनके बढ़ते ग्लोबल कद को दर्शाता है। प्रियंका के साथ हॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार इस शाम की शोभा बढ़ाएंगे। 
 
एकेडमी ने प्रेजेंटर्स की जो लिस्ट जारी की है, उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर (RDJ), एने हैथवे, पॉल मेस्कल और ग्वेनेथ पाल्ट्रो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मार्वल फैंस के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ग्वेनेथ पाल्ट्रो को एक ही इवेंट में देखना किसी 'आयरन मैन' रीयूनियन से कम नहीं होगा।
 
इस साल के नामांकन में डायरेक्टर रयान कूगलर की फिल्म 'Sinners' ने तहलका मचा दिया है। इस फिल्म को रिकॉर्ड 16 नॉमिनेशन मिले हैं, जो ऑस्कर के इतिहास में किसी भी फिल्म के लिए अब तक के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हैं। इसके अलावा 'हैमनेट', 'सेंटीमेंटल वैल्यू' और 'वन बैटल आफ्टर अनदर' जैसी फिल्में भी बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं।
 
कब और कहां देखें ऑस्कर 2026
98वें ऑस्कर समारोह का आयोजन 15 मार्च, 2026 (भारत में 16 मार्च की सुबह) को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा। इस साल शो की मेजबानी मशहूर कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन करेंगे। भारत में दर्शक इसे डिज्नी+ हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे।

