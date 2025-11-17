Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने रॉयल ट्रेडिशनल अवतार से मचाया तहलका, व्हाइट लहंगे में दिलकश अंदाज में दिए पोज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Priyanka Chopra traditional photos

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 17 नवंबर 2025 (16:07 IST)
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से कमबैक करने जा रही हैं। हाल ही में हैदराबाद में हुए इस फिल्म के 'ग्लोब ट्रॉटर' इवेंट में प्रियंका चोपड़ा का रॉयल ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला। 
 
webdunia
प्रियंका चोपड़ा ने अपने लुक की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरों में वह अनामिका खन्ना का डिजाइन किया गया व्हाइट कलर का लहंगा पहने दिख रही हैं।
 
webdunia
प्रियंका के लहंगे में फूलों का नाजुक वर्क किया गया है। लहंगे के स्कर्ट के बॉर्डर पर एंटीक गोल्ड मेटैलिक कढ़ाई की गई है। इसके साथ प्रियंका ने वर्क वाला दुपट्टा कैरी किया है।
 
webdunia
इस खूबसूरत लहंगे के साथ प्रियंका ने मैचिंग कलर का डीपनेक ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है। 
 
webdunia
प्रियंका ने अपने लुक को ग्लॉसी मेकअप और बालों की स्टाइलिश चोटी बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ एक्ट्रेस ने दक्षिण भारतीय शैली से प्रेरित ज्वेलरी पहनी है।
 
webdunia
एक्ट्रेस ने गले में बड़ा सा गोल्डन हार, माथे पर मांग टीका, कानों में गोल्डन झुमके और माते पर हरी बिंदी लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने कमरबंद भी पहना हुआ है। 
 
webdunia
प्रियंका ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'अपने अंदर की देवी को प्रकट करते हुए।' एक्ट्रस ने अपने इस ट्रेडिशनल अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनीं प्रियंका चोपड़ा, 'वाराणसी' के लिए चार्ज की इतनी फीस!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels