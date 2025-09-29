एशिया कप जीतने के बाद रिंकू सिंह ने वीडियो कॉल पर की एल्विश यादव से बात, यूजर्स ने दी छपरी से दूर रहने की सलाह...

एशिया कप 2025 के हाईवोल्टेज फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने विनिंग चौका जड़कर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच के बाद रिंकू सिंह और यूट्यूबर एल्विश यादव की वीडियो कॉल ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।
रिंकू सिंह संग हुई एल्विश यादव की वीडियो कॉल पर बतचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में एल्विश कार में बैठे रिंकू सिंह से बात करते दिख रहे है। वह कहते हैं, माहौल बना दिया। करों एंजॉय, कहां है पार्टी, फिर पार्टी किधर है। इस पर रिंकू कहते हैं पार्टी अभी देखते हैं पहले ट्रॉफी मिल जाए, ट्रॉफी उठाकर फोटो खिंचवाकर फिर करते हैं।
वीडियो कॉल में रिंकू सिंह, एल्विश को भैया कहते दिख रहे हैं। वह एल्विश को 'थैंक्यू भैया, लव यू भैया' कहते हैं। इसपर कई यूजर्स नाराज हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'रिंकू सिंह आप क्रिकेट पर ध्यान दो। ये तो छपरी है, इससे दूर रहो। कृपया करके ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखों।'
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'रिंकू भाई इस छपरी का साथ छोड़ दो।' वहीं कई यूजर्स का कहना है कि 'किसी को भैया कहना उम्र से कम नहीं, बल्कि सम्मान से जुड़ा है।'