Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






लव कुश रामलीला में राम बनेंगे बॉबी देओल, दशहरे पर करेंगे रावण दहन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bobby Deol will burn Ravana

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (11:53 IST)
दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में बोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल देने पर जमकर विवाद हुआ था। इसके बाद रामलीला समिति ने पूनम को हटा दिया था। लव कुश रामलीला में हर साल बॉलीवुड के कई सेलेब्स भाग लेते हैं। 
 
वहीं अब बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल भी लव कुश रामलीला का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बॉबी देओल दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को लाल किला मैदान में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रावण का दहन करेंगे। 
 
webdunia
लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि जब बॉबी देओल को दशहरे पर रावण वध करने का आमंत्रण दिया गया तो उन्होंने इसे पूरे उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया। बॉबी देओल का इस ऐतिहासिक मंच पर आना रामलीला को और भी भव्य और यादगार बना देगा। 
 
वहीं रामलीला का हिस्सा बनने पर बॉबी देओल ने उत्साह जाहिर करते हुए कहा, दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाले भव्य लव कुश रामलीला में इस बार दशहरे पर मैं आ रहा हूं। तो मिलते हैं हम दशहरे पर। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अच्छा खेले 'अभिषेक बच्चन...', एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम को बधाई देते हुए अमिताभ बच्चन ने शोएब अख्तर पर कसा तंज

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels