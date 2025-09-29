Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






एक्ट्रेस ने सुभाष घई पर लगाया था किस करने की कोशिश का आरोप, फिल्ममेकर ने तोड़ी चुप्पी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Actress's serious allegation on Subhash Ghai

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (14:44 IST)
'गंदी बात' और 'जूली' जैसी एडल्ट सीरीज में काम कर चुकीं एक एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्ममेकर सुभाष घई पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस ने दावा किया था कि होटल के एक कमरे में उन्होंने उनको होंठों पर चूमने की कोशिश की थी। उस समय वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थीं, जो घई का मैनेजर भी था। 
 
वहीं अब एक्ट्रेस के आरोपों पर सुभाई घई ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर कहा कि नए लोगों से मिलना डरावना है। सुभाष घई ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को बेबुनियाद बताते हुए अपने करियर पर लगने वाले दाग के डर को भी जताया है।
 
सुभाष घई ने अपने घर के गार्डन की तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा, हालांकि, अगर कोई बच्चा आपके पास मदद के लिए आता है तो सीनियर एक्सपर्ट की ड्यूटी है कि वो उसे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने में मदद करे और उसे गाइडेंस दे। लेकिन आजकल अनजान लोगों से मिलना डरावना लगता है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SG (@subhashghai1)

उन्होंने लिखा, जहां वो प्रमोशन के लिए सही या गलत बयानों के साथ सोशल मीडिया पर दिखना चाहते हैं। जैसा कि मैं आजकल सुन रहा हूं, ईश्वर उनका भला करे। एक सम्मानजनक करियर बनाने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है।
 
बता दें कि बीते दिनों एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने 'गलाटा इंडिया' को दिए इंटरव्यू में फिल्ममेकर के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि वह उनके मैनेजर को डेट कर रही थीं। उस शाम की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें घई के घर ले जाकर रेड वाइन ऑफर की। बातचीत के बीच अचानक डायरेक्टर उनकी तारीफें करने लगे। उन्होंने कहा- 'तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है... तुम बहुत सेक्सी लगती हो... तुम्हारा बड़ा नाम होगा बॉलीवुड में... जब तुम हंसती हो तो बहुत प्यारी लगती हो।' 
 
नेहल ने कहा था कि शुरुआत में लगा मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बातें धीरे-धीरे अजीब लगने लगीं। उन्होंने मुझे बालकनी से बाहर का नजारा दिखाने बुलाया। मैं असहज हो गई और वापस अंदर चली गई। फिर मैं वॉशरूम गई। जैसे ही बाहर निकली, सुभाष जी कमरे में आ गए। वो सीधे मेरी तरफ बढ़े। वह इतने करीब आ गए कि उनके होंठ मेरे गाल को छू गए। उस पल मुझे लगा वो लिप्स पर किस करने वाले थे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'लव एंड वॉर' में अपने दो पसंदीदा एक्टर्स विक्की कौशल और आलिया भट्ट के साथ काम करने को लेकर रणबीर कपूर ने कही यह बात

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels