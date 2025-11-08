Biodata Maker

सब्यसाची ने की दीपिका पादुकोण की दिल खोलकर सराहना, बताया भारत की सबसे भरोसेमंद और मशहूर शख्सियत

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (12:24 IST)
हाल ही में हुए एक ग्लोबल लीडरशिप समिट में, भारत के दो सबसे मशहूर क्रिएटिव आइकॉन दीपिका पादुकोण और सब्यसाची मुखर्जी एक साथ आए और एक सेशन में हिस्सा लिया, जिसने भारत की कला, फैशन और सिनेमा में बढ़ते वैश्विक प्रभाव को खूबसूरत तरीके से दिखाया। 
 
यह बातचीत लीडरशिप, क्रिएटिविटी और कल्चरल पहचान के बारे में थी और दो पायनियर्स के बीच एक खास पल पेश किया, जिन्होंने दुनिया के मंच पर भारतीय कहानी कहने के तरीके को नया रूप दिया है।
 
बातचीत के दौरान, लक्ज़री फैशन हाउस सब्यसाची के फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर सब्यसाची मुखर्जी ने दीपिका के बारे में गहरी इज्ज़त और स्नेह दिखाते हुए कहा कि वह भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे मशहूर शख्सियत हैं।
 
उन्होंने कहा, असल में, आप जानते हैं, वह शायद भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे मशहूर शख्सियत हैं। जब हम उन्हें ओलिंपिक या ऑस्कर में देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश के लिए कोई बेहतर ब्रांड या संस्कृति का प्रतिनिधि हो सकता है। मुझे लगता है कि दीपिका को हमारे कई लोगों की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दीपिका आप यह और भी ज्यादा करती रहें।
 
उनके शब्द सिर्फ दीपिका की दुनिया में पहचान के लिए उनकी तारीफ़ नहीं दिखाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि दीपिका ने दुनिया में भारत की छवि को कैसे नया रूप दिया है और भारत का असर बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने दुनिया भर में भारतीय प्रतिनिधित्व का रास्ता बनाया है, चाहे वह ग्लोबल लक्ज़री, हाई फैशन हो या अहम चर्चाएँ। 
 
कान्स और अकादमी अवार्ड्स जैसे बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से लेकर मानसिक स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तक, दीपिका ने लगातार अपने प्रभाव का इस्तेमाल सिनेमा से आगे लोगों पर असर डालने के लिए किया है।
 
समिट में उनकी बातचीत सिर्फ फैशन या शोहरत के बारे में नहीं थी, यह सांस्कृतिक नेतृत्व के बारे में थी। जैसा कि सब्यसाची ने सही कहा, दीपिका पादुकोण सिर्फ एक स्टार नहीं हैं, वह भारत की बदलती पहचान की एक निशानी हैं, एक वैश्विक प्रतिनिधि जो देश की भावना को हमेशा गरिमा और ताकत के साथ लेकर चलती हैं।

