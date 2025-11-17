43 साल की साउथ एक्ट्रेस ने तीसरी बार लिया तलाक, पोस्ट शेयर कर बोलीं- जिंदगी के बेहतरीन दौर से गुजर रही हूं...

Biodata Maker

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 17 नवंबर 2025 (17:15 IST)
साउथ एक्ट्रेस मीरा वासुदेवन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। वहीं अब एक्ट्रेस की तीसरी शादी भी समाप्त हो चुकी हैं। मीरा ने एक पोस्ट शेयर करके बताया कि उनका तीसरी बार तलाक हो गया है। वह अगस्त 2025 से सिंगल हैं। 
 
मीरा वासुदेवन ने सोशल मीडिया पर अपनी मुस्कुराते हुए एक तस्वीर शेयर की है। मैरून साह़ी और खुले बालों में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, मैं एक्ट्रेस मीरा वासुदेवन, आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा करती हूं कि अगस्त 2025 से सिंगल हूं। मैं अपनी जिंदगी के बेहतरीन और शांति से भरे दौर से गुजर रही हूं।
 
मीरा वासुदेवन ने पिछले साल ही तीसरी शादी की थी। सिनेमैटोग्राफर विपिन पुथियांकम से शादी की थी। इससे पहले भी उनके दो तलाक हो चुके हैं। मीरा ने पहली शादी साल 2005 में विशाल अग्रवाल से की थी। जुलाई 2010 में दोनों का तलाक हो गया था। 
 
इसके बाद 2012 में मीरा ने मलयालम अभिनेता जॉन कोकेन से दूसरी शादी रचाई। दोनों का एक बेटा भी हुआस लेकिन साल 2016 में जॉन कोकेन से भी मीरा का तलाक हो गया।
 
मीरा वासुदेवन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सलमान खान की फिल्म ‘जानम समझा करो’ से एक्टिंग करियर शुरू किया था। इसके बाद 2003 में तेलुगु फिल्म 'गोमला' से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आईं। वह ‘बी13’ और ‘जादू सा चल गया’ जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 
 

