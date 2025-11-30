जब चंकी पांडे को बॉलीवुड में काम मिलना हो गया बंद, बांग्लादेश जाकर बन गए थे प्रॉपर्टी डीलर

rashifal-2026

रविवार, 30 नवंबर 2025
बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे ने इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चंकी पांडे कड़ी मेहनत करना पड़ी है। एक वक्त ऐसा भी था जब चंकी पांडे को बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो वे बांग्लादेश पहुंच गए थे। इतना ही नहीं वह बांग्लादेश के सुपरस्टार भी बन गए थे। 
 
चंकी पांडे ने एक इंटरव्यू में अपने बुरे दौर के बारे में बात की थी। चंकी पांडे ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैसे बांग्लादेश जाकर उन्होंने 4-5 साल तक वहीं काम किया और उसे अपना दूसरा घर बना लिया।
 
चंकी पांडे ने बेटी अनन्या से बात करते हुए कहा था, तुम कभी सेट पर क्यों नहीं आईं क्योंकि जब तुम्हारी मां और मेरी शादी हुई, मैं तभी बांग्लादेश से लौटा था और अपने लिए काम तलाश रहा था। मैं कभी तुम्हें या तुम्हारी मां को सेट पर बुलाने की बात में नहीं पड़ा, और तब से यह ऐसे ही चलता आया।
 
90 के दशक में चंकी पांडे को लीड रोल मिलना बंद हो गए थे। उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वह बांग्लादेश चले गए और वहां की फिल्मों में काम करने लगे। चंकी की किस्मत यहां चमक गई और जल्द ही वे बांग्लादेश के टॉप एक्शन स्टार बन गए। चंकी पांडे को 'बांग्लादेश का शाहरुख खान' भी कहा जाने लगा।
 
चंकी पांडे ने कहा था, मैंने काम करना बंद नहीं किया। बल्कि वहां एक इवेंट्स कंपनी खोल ली और इवेंट्स करने लगा। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा और जमीन खरीदने-बेचने लगा। सोचो मैंने घर-घर जाकर काम किया। मैंने अपना ईगो अपने अंदर रखा और सोचा कि मुझे सर्वाइव करना है।
 
उन्होंने कहा था, मैं आर्थिक तौर पर बुरी तरह टूट गया था। काम नहीं था, पर मैं माता-पिता से पैसे नहीं लेना चाहता था। अगर आप एक लड़के हो और अपना करियर शुरू कर चुके हो, तो आप वापस जाकर मां-बाप से पैसे नहीं मांग सकते। मैंने उन्हें कभी पता चलने ही नहीं दिया कि क्या हो रहा था। 

