जूटोपिया 2 का दमदार नया पोस्टर आउट, रिलीज के साथ ही शुरू हुआ रिकॉर्ड तोड़ धमाका

हॉलीवुड फिल्म 'जूटोपिया 2' का बिल्कुल नया पोस्टर रिलीज़ हो गया है और सच में उत्साह सातवें आसमान पर है। जैसे ही फिल्म 28 नवंबर को भारत के थिएटर्स में रिलीज़ हुई, दुनिया भर के फ़ैन्स जुडी हॉप्स और निक वाइल्ड की वापसी का जश्न मना रहे हैं।

इसकी दमदार कहानी से लेकर भावनाओं और मज़ाक के शानदार मिलेजुले अंदाज़ तक, यह फिल्म फिर साबित करती है कि वॉल्ट डिज़्नी एनीमेशन स्टूडियो आज भी अपने काम में सबसे आगे क्यों है। दिल छू लेने वाले पलों, आसानी से सामने वाली बातों और पुरानी यादों से भरी, ज़ूटोपिया 2 सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि यह हर उम्र के दर्शकों से जुड़ती है।

मेकर्स ने पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, कमाल की दुनिया, मज़ेदार अंदाज़ और ज़बरदस्त ट्विस्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं! हिंदी में जुडी हॉप्स की आवाज़ के रूप में जुड़ें श्रद्धा कपूर के साथ, और देखें #Zootopia2 का रोमांचक सफ़र। अब सिनेमाघरों में इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में देखें।

क्रिटिक्स ने इस सीक्वल की इसके शानदार विज़ुअल्स, मज़ेदार और समझदार ह्यूमर, और सच्ची भावनाओं के लिए खूब तारीफ की है। एनीमेशन ज़ूटोपिया शहर को इतने खूबसूरत और असली अंदाज़ में दिखाता है कि हर एक फ्रेम बड़े पर्दे पर देखने लायक लगता है। जुडी हॉप्स और निक वाइल्ड जैसे पसंदीदा किरदारों की वापसी, इस बार एक नई एडवेंचर पर, कहानी को एक साथ जान-पहचान वाला और नया-सा उत्साह से भरा बनाती है।

अगर वाकई कोई ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार के लिए बनी हो, जिसमें दोस्त साथ बैठकर हँसी-मज़ाक और भावनाएँ बाँट सकें, तो वो यही है। ज़ूटोपिया 2 को थिएटर्स में देखने का मौका बिल्कुल न छोड़ें, जहाँ हर पल बड़ा, बांधे रखने वाला और बिल्कुल याद रह जाने वाला लगता है।