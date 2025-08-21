मॉर्निंग स्कूल असेंबली एंकरिंग स्क्रिप्ट | Morning School Assembly Anchoring Script in Hindi

Hindi Script For School assembly: हर स्कूल की सुबह असेंबली का समय छात्रों के लिए दिन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। यह केवल प्रार्थना और गतिविधियों का क्रम नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और अनुशासन को मजबूत करने का जरिया भी है। सुबह की असेंबली से पूरा स्कूल एकजुट होकर दिन की शुरुआत करता है और वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे में अगर एंकरिंग स्क्रिप्ट सुव्यवस्थित और आकर्षक तरीके से तैयार हो तो पूरी असेंबली प्रभावशाली बन जाती है।
एंकरिंग की शुरुआत: हर असेंबली की शुरुआत नम्र और शिष्टाचार से करनी चाहिए। एंकर को सबसे पहले सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्य और विद्यार्थियों का अभिनंदन करना होता है।
“सुप्रभात! आदरणीय प्राचार्य जी, सभी माननीय अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों। आज की इस मधुर सुबह में आप सभी का हमारी विद्यालय प्रार्थना सभा में स्वागत है। आइए हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करें।”
प्रार्थना का क्रम: स्क्रिप्ट में सबसे पहले प्रार्थना गीत या मंत्र शामिल किया जाता है ताकि वातावरण में आध्यात्मिकता और शांति का संचार हो।
“जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर अच्छी शुरुआत ईश्वर के स्मरण से होती है। तो आइए, हम सब खड़े होकर प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें और मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए सभी हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, प्रार्थना आरंभ करें।"
ध्यान / मेडिटेशन: आजकल कई स्कूल प्रार्थना के बाद कुछ मिनटों का ध्यान भी शामिल करते हैं। इससे बच्चों का मन एकाग्र और शांत होता है।
“अब हम सब दो मिनट के ध्यान में बैठेंगे और अपने विचारों को शांत करेंगे। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण शुरू करें।" इसे तीन बार दोहरा सकते हैं।
विचार / थॉट ऑफ द डे: असेंबली का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ‘विचार’। यह छोटा वाक्य बच्चों को सकारात्मकता और प्रेरणा देता है।
“अब आज का सुविचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता/करती हूँ कक्षा … के छात्र/छात्रा … को।
(विचार प्रस्तुत होने के बाद एंकर उसका संक्षिप्त अर्थ भी साझा कर सकता है।)
“धन्यवाद। सचमुच, अगर हम इस विचार को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी सोच और भी प्रेरणादायक हो जाएगी।”
समाचार वाचन: छात्रों को देश-विदेश की जानकारी से अवगत कराना भी जरूरी है।
“अब बारी है ताज़ा समाचारों की, ताकि हम देश-दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े रह सकें। समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता/करती हूँ कक्षा … के छात्र/छात्रा … को।”
(समाचारों के बाद एंकर कहे)
“धन्यवाद …!
विशेष कार्यक्रम / प्रस्तुति: कई बार असेंबली में कविता, भाषण, नाटक या गीत का विशेष आयोजन भी होता है।
“अब हम सब आनंद उठाएंगे एक विशेष प्रस्तुति का, जिसे हमारे साथी छात्रों ने आज की सभा के लिए तैयार किया है। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।”
(प्रस्तुति के बाद एंकर कहे)
“बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। सचमुच, इसने हम सबके मन को प्रेरणा और उत्साह से भर दिया।”
राष्ट्रीय गान: असेंबली का समापन सदैव राष्ट्रीय गान से होता है।
“अब आइए, हम सब मिलकर अपने राष्ट्रगान का गायन करें। सभी सावधान मुद्रा में खड़े हों, राष्ट्रीय गान के लिए तैयार हों, राष्ट्रिय गान शुरू करें।”
समापन
अंत में एंकर को सभा को समाप्त करते हुए सकारात्मक शब्दों के साथ दिन के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए।
“इसके साथ ही हमारी आज की सुबह की सभा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आज का दिन आप सभी के लिए ज्ञान, उत्साह और सफलता से भरपूर होगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।”