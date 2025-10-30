Festival Posters

आगरा के होटल ‘द हेवन’ से सड़क पर गिरी न्‍यूड लड़की, कमरे में थी बर्थडे की सजावट, सीसीटीवी खोलेगा का रहस्‍य

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (16:06 IST)
उत्‍तर प्रदेश का आगरा शहर। होटल द हेवन के नीचे वाली सड़क से रोजमर्रा की आवाजाही। मंगलवार का दिन और अचानक एक लड़की होटल हेवन से सड़क पर लोगों के बीच गिरती है। सबसे खास बात यह है कि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह से न्‍यूड थी, यानी बिना कपड़ों के।

आगरा में दिनदहाड़े ये हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना शास्त्रीपुरम के आरवी लोधी कॉम्प्लेक्स स्थित होटल 'द हेवन' की है। होटल की पहली मंजिल से एक न्‍यूड लड़की गिरती है और चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। लड़की गंभीर रूप से घायल है। इस दौरान युवती के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे चादर से ढककर तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

कमरे में गुब्‍बारे और सजावट का सामान : जिस होटल हेवन से लड़की जमीन पर गिरी, उस कमरे में पुलिस को जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। दरअसल, होटल का कमरा नंबर 4 में गुब्बारे और सजावट का सामान मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कमरा सजाया गया था। कमरे की दिवार पर 'हैप्पी बर्थडे' भी लिखा मिला है और बाकी कमरा अस्त-व्यस्त था। पुलिस को आशंका है कि युवती अपने साथी के साथ जन्मदिन मनाने आई थी और यह हादसा उसी दौरान हुआ।

सीसीटीवी से होगा खुलासा : इस बीच पुलिस को पता चला है कि युवती का साथी और होटल का अन्‍य स्टाफ घटना स्थल से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए होटल मालिक को हिरासत में ले लिया है। सहायक पुलिस अधीक्षक हरी पर्वत संजय महाडीक तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इसके साथ ही जब लड़की होश में आएगी तो उससे पूछताछ की जाएगी।
