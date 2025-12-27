Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की AIIMS में मौत, 750 करोड़ से जुड़ा है केस, पुलिस हिरासत में हुआ था हमला

Advertiesment
हमें फॉलो करें Vinay Tyagi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (17:54 IST)
Photo : Social media 
उत्तराखंड के हरिद्वार में गत 24 दिसंबर को कोर्ट में पेशी पर ले जाने के दौरान 2 बाइक सवारों द्वारा की गई गोलीबारी में घायल हुए मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की शनिवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि विनय ड्रामा ICU में वेंटिलेटर पर भर्ती थे।
सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करा दी। विनय की बहन ने आरोप लगाए हैं कि यह मामला 750 करोड़ रुपए (नकदी और कई किलो सोना) की चोरी से जुड़ा हुआ है।

कैसे घायल हुआ था विनय : हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमेन्द्र सिंह डोभाल ने बताया कि 24 दिसंबर को विनय को लक्सर पेशी पर ले जाते समय हरिद्वार-लक्सर हाइवे ओवरब्रिज पर बाइक सवार 2 ज्ञात बदमाशों ने पुलिस जीप पर गोलीबारी कर दी थी। इस हमले में विनय 3 गोलियां लगाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद विनय को पहले देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया और फिर वहां से ऋषिकेश AIIMS रेफर कर दिया गया था।

क्‍या आपसी रंजिश में हुई हत्या : SSP प्रमेंद्र ने बताया कि विनय पर गोलीबारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में विनय पर हमला करने वाले आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते हमला करने की बात स्वीकार की है।

क्‍या आरोप थे विनय पर : बता दें कि विनय त्‍यागी करोड़ों रुपये की एक हाई-प्रोफाइल चोरी के मामले में आरोपी था। आरोप है कि मेरठ-गाजियाबाद के एक बड़े NHAI ठेकेदार का भारी मात्रा में नकदी, कई किलो सोना, ज्वैलरी और बेनामी संपत्तियों के कागजात देहरादून में छिपाकर रखे गए थे। यह सारा माल एक कार में रखा गया था, जिसे विनय ने चुरा लिया था। इसी मामले में देहरादून पुलिस ने विनय और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से माल बरामद होने का दावा है।

विनय की बहन ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप : विनय की बेटी तन्वी और बहन सीमा का आरोप है कि यह हमला उत्तराखंड पुलिस की मिलीभगत से किया गया था। इस पूरे मामले में गाजियाबाद का एक ठेकेदार भी शामिल है। सीमा ने कहा कि यह मामला करीब 750 करोड़ रुपये (नकदी और कई किलो सोना) की चोरी से जुड़ा हुआ है और पूरी साजिश ठेकेदार सुभाष त्यागी ने रची है। विनय ने इस माल को चुराकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपने की तैयारी कर ली थी।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिग्विजय ने की PM मोदी की तारीफ, कांग्रेस को दे डाली नसीहत...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels