Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में लॉन्च, AI फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ मचा देगा धमाल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (17:53 IST)
Samsung ने गैलेक्सी टैब A11+ लॉन्च करने की घोषणा की। यह ज्‍यादा से ज्‍यादा यूजर्स को तेज एवं पावर-एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रमुख एआई क्षमताओं को पेश करता है, जो मल्टीटास्किंग के लिए बिल्‍कुल परफेक्‍ट हैं। गैलेक्सी टैब A11+ में इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ ही 11-इंच का शानदार डिस्प्ले और खूबसूरत मेटल डिजाइन दी गई है। गैलेक्सी टैब A11+ 19,999 रुपए की कीमत पर उपलब्ध होगा (बैंक कैशबैक शामिल)।
यह अमेजन, Samsung.com और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर मिलेगा। गैलेक्सी टैब A11+ स्ट्रीमिंग और डिजिटल लर्निंग के लिए स्मूथ स्क्रॉलिंग और शानदार व्यूइंग अनुभव प्रदान करता है। डिस्प्ले को क्वाड स्पीकर के साथ डोल्बी एटमॉस सपोर्ट मिला है, जो मूवीज, म्यूजिक और ऑनलाइन लर्निंग के लिए समृद्ध, संतुलित ऑडियो देता है। डिवाइस में 3.5 एमएम ऑडियो जैक का सपोर्ट भी है जो उपयोगिता को बढ़ाता है।

8MP रियर कैमरा और 5MP के फ्रंट कैमरा क्लियर वीडियो कॉल्स, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और शार्प कंटेंट कैप्चर को संभव बनाते हैं। इससे छात्रों, क्रिएटर्स और परिवारों के लिए जुड़े रहना और उत्पादक बने रहना आसान हो जाता है। इसमें 7,040mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबी बैकअप देने में सक्षम है। साथ ही 25W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। 
 
गैलेक्सी टैब A11+ 4 nm आधारित मीडियाटेक MT8775 प्रोसेसर से संचालित, गैलेक्सी टैब A11+ मल्टीटास्किंग के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। 6GB+128GB और 8GB+256GB वेरिएंट्स में उपलब्ध, जिसमें 2TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट है, जो कंटेंट, बड़े फाइल्स और लर्निंग मटेरियल स्टोर करने के लिए आदर्श है। 7,040 mAh बैटरी के साथ 25 W फास्ट चार्जिंग पूरे दिन की विश्वसनीय यूज सुनिश्चित करती है।
 
शानदार एआई फीचर्स 
गैलेक्सी टैब A11+ में कई आवश्यक एआई फीचर्स हैं, जो यूजर्स को सीखने, खोजने और कामों को आसानी से पूरा करने में मदद करते हैं: गूगल जेमिनी के साथ, यूजर्स को रीयल-टाइम विजुअल एआई मिलता है, जिससे वे बातचीत को अधिक स्वाभाविक तरीके से कर सकते हैं – वह भी रोजमर्रा के कामों को आसान बनाते हुए।
सर्कल टू सर्च विद गूगल एक साधारण इशारे से तुरंत जवाब देता है, जो यूजर्स को स्क्रीन पर कुछ भी एक्सप्लोर करने, समझने और गहराई से जानने में मदद करता है। यूजर न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स या ऑनलाइन कंटेंट स्क्रॉल करते हुए अपनी पसंदीदा भाषा में तुरंत ऑन-स्क्रीन अनुवाद के साथ टेक्स्ट को वास्‍तविक समय में ट्रांसलेट कर सकते हैं। 
 
सैमसंग नोट्स पर सॉल्व मैथ इक्वेशन्स और असाइनमेंट्स के लिए स्टेप-बाय-स्टेप सपोर्ट देता है। यह जटिल मैथ इक्वेशन्स के लिए तेज और सटीक समाधान प्रदान करता है, जो हाथ से लिखे गए और टाइप किए गए दोनों एक्सप्रेशन्स को रीयल-टाइम में हैंडल करता है – बेसिक अरिथमेटिक से लेकर एडवांस्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर-लेवल कंप्यूटेशन्स और माप के लिए यूनिट कन्वर्शन तक।

ये फीचर्स सीखने को अधिक इंटरैक्टिव और प्रोडक्टिविटी को सहज बनाते हैं, चाहे स्कूल में, काम पर या घर पर। गैलेक्सी टैब A11+ ग्रे और सिल्वर में रिफाइंड फिनिश ऑप्शन्स के साथ स्लीक मेटल डिजाइन में आता है। इसका स्लिम प्रोफाइल – 257.1 x 168.7 x 6.9 mm और 480 ग्राम (वाई-फाई) तथा 491 ग्राम (5G) वजन – पूरे दिन आरामदायक पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है। 5G और वाई-फाई दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध, गैलेक्सी टैब A11+ घर पर, काम पर या यात्रा में जुड़े रहना आसान बनाता है।  Edited by : Sudhir Sharma

