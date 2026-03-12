अहमदाबाद में सुभाष ब्रिज का होगा पुनर्जन्म! तोड़ा जाएगा पुराना हिस्सा, खाली होगी साबरमती

Subhash Bridge Ahmedabad Reconstruction: अहमदाबाद के महत्वपूर्ण पुलों में से एक सुभाष ब्रिज के पुराने हिस्से को तोड़कर नया बनाने का कार्य शुरू हो गया है। पुल के कुछ स्पैन (धनुषाकार हिस्से) दब जाने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे तोड़कर नया और अधिक मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 235 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में पुल के ध्वस्तीकरण और नए निर्माण के लिए प्राथमिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

ढाई महीने में ढहाया जाएगा ब्रिज का ऊपरी ढांचा तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, सुभाष ब्रिज के मध्य भाग में स्थित लगभग 6 स्पैन को तोड़ने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यह पुल काफी पुराना है और इसकी बनावट विशेष है, इसलिए इसे सुरक्षित रूप से तोड़ने के लिए विशेषज्ञों द्वारा विशेष इंजीनियरिंग पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि ढाई महीने के भीतर पुराने ढांचे को हटाने का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि नए पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो सके।

साबरमती नदी रहेगी सूखी ब्रिज तोड़ने और नए पिलर खड़े करने का काम सुचारू रूप से करने के लिए 1 अप्रैल से 15 जून तक साबरमती नदी को खाली रखा जाएगा। इसी समयावधि के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा वासणा बैराज के गेट बदलने और मरम्मत का कार्य भी किया जाएगा। नदी का तल खाली होने से भारी मशीनों को वहां ले जाना और मजदूरों के लिए सुरक्षित रूप से काम करना आसान हो जाएगा।

जनवरी 2027 तक पुल तैयार करने का लक्ष्य नए ब्रिज के निर्माण से पहले जमीन की वहन क्षमता की जांच के लिए 'सॉइल टेस्टिंग' (मिट्टी परीक्षण) का काम शुरू कर दिया गया है। इससे यह निर्धारित होगा कि नए खंभे कितने गहरे रखने होंगे और पुल कितना भार सह पाएगा। नगर निगम की योजना के अनुसार, सभी आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा मानकों के साथ नया सुभाष ब्रिज जनवरी 2027 तक यातायात के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया जाएगा।

