गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 'ऑपरेशन डेल्टा हंट' के तहत 24 घंटे में 424 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

गुजरात सरकार ने राज्य की सुरक्षा, कृषि विकास, बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और मानसून से पहले की तैयारियों को लेकर एक साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी गुजरात दौरे और मानसून के प्रशासनिक प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों के हित के लिए 'खेत बचाओ अभियान' रफ्तार पकड़ रहा है। इन तमाम गतिविधियों के बीच राज्य की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अवैध रूप से रह रहे तत्वों के खिलाफ पुलिस ने राज्यव्यापी कड़ा अभियान शुरू किया है।

गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी राज्य के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि गुजरात पुलिस ने एक गहन 'विशेष अभियान' (स्पेशल ड्राइव) चलाकर महज 24 घंटे के भीतर 424 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। गृहमंत्री ने साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया है कि गुजरात की शांति और सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत देश विरोधी तत्वों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगी।

24 घंटे। Special Drive। 424 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार।



गजरात पुलिस का संदेश साफ है अवैध घसपैठ का एक ही जवाब: सख्त कार्रवाई। — Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 3, 2026

'ऑपरेशन डेल्टा हंट' के तहत पुलिस एक्शन मोड में राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गुजरात पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन डेल्टा हंट' शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 362 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य 782 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए सभी घुसपैठियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट (निष्कासित) करने की प्रशासनिक कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा तेज कर दी गई है।

Edited By : Chetan Gour