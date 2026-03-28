गुजरात में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 31 डिप्टी कलेक्टरों का ट्रांसफर

गुजरात राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य के राजस्व विभाग द्वारा एक साथ 31 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। इन सामूहिक तबादलों के कारण सचिवालय से लेकर जिला स्तर के प्रशासनिक तंत्र में भारी हलचल मच गई है।

चुनाव पूर्व विशेष तैयारी इन तबादलों के पीछे मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से चुनाव के दौरान प्रशासन और अधिक मजबूत होगा तथा किसी भी प्रकार की प्रशासनिक गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। विशेष रूप से उन अधिकारियों को नए जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत थे।

राजस्व विभाग में तबादलों का दौर हाल ही में गृह विभाग में हुए बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद अब राजस्व विभाग में भी बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। इन आदेशों में प्रांत अधिकारी (SDM), भूमि अधिग्रहण अधिकारी और चुनाव अधिकारियों को शामिल किया गया है। नए अधिकारियों की नियुक्ति के साथ विभिन्न जिलों की कार्यप्रणाली में भी सकारात्मक बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है।

प्रशासन को सक्रिय बनाने का लक्ष्य राज्य सरकार इन परिवर्तनों के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र में नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है। 31 डिप्टी कलेक्टरों के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों के भी तबादले और पदोन्नति के आदेश दिए गए हैं, ताकि जिला स्तर पर चल रहे विकास कार्यों और चुनाव संबंधी योजना पर सीधी निगरानी रखी जा सके। इन तबादलों से स्थानीय प्रशासन में अधिक सक्रियता देखने को मिलने की उम्मीद है।